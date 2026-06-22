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Predicció del temps

Un centenar de persones ateses per l’onada de calor a Catalunya

Protecció Civil intensifica els controls preventius per les altes temperatures durant la revetlla

Sant Joan: Catalunya activa ja l’alerta per onada de calor i demana «seny» amb la pirotècnia davant l’alt risc d’incendi

Gent refugiant-se de la calor a Barcelona durant l’onada de calor a Catalunya.

Gent refugiant-se de la calor a Barcelona durant l’onada de calor a Catalunya. / Zowy Voeten

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Germán González

Barcelona

L’episodi de calor que afecta Catalunya des del cap de setmana passat ja ha provocat les seves primeres conseqüències. Un centenar de persones han sigut ateses pels serveis sanitaris per afectacions relacionades amb les altes temperatures. La meitat van ser atencions telefòniques, mentre que la resta van ser presencials, algunes amb activació d’una ambulància a més de persones que van acudir a Urgències.

Per això, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha assenyalat la importància de prendre mesures contra aquesta «calor persistent» que durarà fins a final de mes, més enllà de l’onada prevista fins dimecres segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més de la hidratació, no fer activitats a l’aire lliure en els moments àlgids del dia o ventilar estades, Protecció Civil també insta a estar pendents de les persones més vulnerables i que puguin patir més amb les altes temperatures.

Malgrat que aquest dijous a la tarda, durant la revetlla, la calor podria donar certa treva, Protecció Civil ha recordat la importància de mantenir la normativa en vigor sobre col·locar fogueres i llançament de pirotècnia. No es poden llançar petards a menys de 500 metres de zones de vegetació.

Solé ha remarcat que s’estan intensificant les tasques de vigilància per la revetlla i ha demanat que en vista de qualsevol columna de fum o foc que comenci es truqui al 112. Els bombers reforçaran amb un 40% d’efectius els serveis previstos per a Sant Joan tenint en compte que és la nit de l’any amb més activitat d’aquest cos d’emergències.

Malgrat les altes temperatures previstes per a la revetlla, Protecció Civil no té previst prendre cap mesura extraordinària en zones forestals com a prevenció d’incendis, ja que consideren que la normativa actual d’ús de pirotècnia i fogueres és suficient per evitar qualsevol incident.

Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat que aquest dilluns és el «dia àlgid» de l’onada de calor amb temperatures que arribaran als 42 graus a punts de Lleida, la Catalunya Central o el prelitoral. També la humitat relativa serà baixa, per la qual cosa el termòmetre continuarà pujant.

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En la revetlla s’espera un descens lleu de les temperatures i precipitacions puntuals molt locals al Pirineu i el Prepirineu, acompanyades de llamps, per la qual cosa caldrà estar pendent per si hi ha incendis. Tot i que l’onada de calor podria desactivar-se dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya assenyala que les altes temperatures, superiors a la mitjana de juny, seguiran fins a final de mes.

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