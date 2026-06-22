La mobilitat de la gent gran
Gairebé dos milions de conductors a Espanya tenen més de 75 anys
Els sèniors al volant augmenten un 63% l’última dècada i arriben a una xifra rècord. La seva taxa de sinistralitat és la més baixa, tot i que entre el 4,6% i el 19,4% poden presentar algun grau de deteriorament cognitiu.
La prudència fa que la sinistralitat dels automobilistes baixi amb l’edat
Roberto Bécares
Julia Rodrigo, mestra madrilenya jubilada, té 74 anys, fa més de 52 que condueix i diu que es veu en un estat perfecte per continuar conduint uns anys més. Això sí, vigilant. "Hi veig bé, però a la nit tinc una mica de miopia nocturna. Els senyals de circulació els veig borrosos i els llums amb pampallugues", relata l’exdocent, que agafa el cotxe només quan cal.
La Julia és un dels gairebé dos milions de ciutadans d’Espanya que tenen més de 74 anys (1,9 milions) i que continuen conduint. És una xifra rècord. Fa 10 anys, segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), eren 1,2 milions, fet que suposa un augment del 63% fins a la xifra actual. Crida l’atenció l’ascens de les dones conductores: de 155.799 (el 2015) a 434.090. És a dir, gairebé el triple.
Deixar el volant
Mentre l’esperança de vida arriba a una xifra rècord (84,01 anys) i la cura personal està més estesa a la recerca de més longevitat, deixar el volant quan s’arriba a una determinada edat com més va costa més. Segons l’estudi de la Fundació Mapfre Cese de conducción de personas mayores, l’edat mitjana per acomiadar-se del cotxe propi és de 75 anys, tot i que un 45% ho fa de manera involuntària, forçats pel metge o la família.
La pregunta que inunda el debat és si som al davant d’un sector de conductors en què es pot confiar. "En la societat persisteix una percepció vinculada a estereotips que no sempre es corresponen amb la realitat. Les dades de sinistralitat mostren que la gent gran no presenta les taxes d’accidents més elevades", defensa Jesús Norberto Fernández, president de la Plataforma de Gent Gran i Pensionistes.
Les dades de la DGT li donen la raó. Segons l’últim informe de sinistralitat viària a Espanya, amb dades del 2024, el col·lectiu de més grans de 75 anys, juntament amb el grup de 65 a 70 i de 70 a 74, és el que té la taxa més baixa de conductors implicats en accidents amb víctimes per cada mil conductors censats: un total de 3.
És a dir, els sèniors tenen 15 vegades menys accidents que la franja més jove i just la meitat que la cohort d’entre 40 i 44 anys (sis conductors implicats per cada mil). Això es deu, segons Fernández, al fet que molts conductors adapten progressivament els hàbits de conducció. És a dir, eviten condicions adverses, són més prudents i planifiquen més bé els desplaçaments, fet que contribueix a mitigar riscos.
Tot i que tenen menys accidents, quan en tenen les conseqüències són molt més greus. Els motius són la seva pròpia fragilitat física i el fet de tenir cotxes més antics. Segons les estadístiques oficials, la taxa de defuncions en accidents de carretera per milió d’habitants és de 34,4 en menors de 65 anys i de 47,8 en més grans d’aquesta edat.
A Espanya continuar conduint no depèn de l’edat, sinó de les capacitats i aptituds que tingui el conductor quan fa l’examen psicotècnic. A partir de 65 anys, el període de vigència del permís passa de deu a cinc anys. I, quan se’n fan 80, el carnet té una durada màxima de dos anys.
El reconeixement mèdic és el mateix per a totes les edats. Si es detecta una malaltia o deficiència que, si bé de moment no impedeix pas la renovació, però es pot agreujar, el període de validesa del permís pot ser més breu o es poden establir limitacions, com passa actualment amb 70.000 conductors sèniors: un radi delimitat, conduir només de dia o a menys velocitat.
"Cal adaptar la mobilitat a les capacitats reals de cada persona. La bona política pública no expulsa pas els més grans de la carretera, sinó que protegeix simultàniament la seva seguretat, la seva autonomia i la seva salut viària", defensa José Ignacio Lijarcio, president de la Fundació per a la Seguretat Viària (Fesvial). Els experts insisteixen en el fet que cal parar atenció als símptomes del deteriorament cognitiu.
Conductors amb demència
"A partir de 75 anys, la prevalença del deteriorament cognitiu es duplica cada cinc anys", adverteix Isabel Sala, investigadora del Servei de Neurologia i de la Unitat de Memòria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i autora de l’informe de Mapfre juntament amb Jesús Monclús, director de Seguretat Viària i Prevenció de Fundació Mapfre. El seu estudi exposa una altra dada que amoïna: el 30% dels pacients amb demència continuen conduint un any després de recomanar-los que ho deixin.
Segons la Societat Espanyola de Neurologia, un 4% dels homes conductors més grans de 75 anys presenta demència, i entre el 4,6% i el 19,4% dels conductors actius en aquest rang d’edat podrien presentar algun grau de deteriorament cognitiu.
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