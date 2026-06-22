Cas mediàtic
La jutge de Martorell cita la dona d’Isak Andic per conèixer les males relacions amb el seu fill
També reclama la declaració com a testimonis de les germanes de Jonathan Andic i de la terapeuta de la família
La jutge demana l’historial mèdic complet d’Isak Andic per aclarir si realment patia artrosi
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Germán González
Barcelona
El Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona ha estimat una bateria de proves dins de la investigació oberta per la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de desembre del 2024 a Collbató. Entre aquestes ha citat 10 testimonis entre els quals destaquen Estefania Knuth, parella d’Isak Andic, que davant els Mossos d’Esquadra va explicar que les males relacions de la víctima amb el seu fill, Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare. Precisament, aquestes males relacions i l’«obsessió» pels diners del Jonathan són el principal mòbil del suposat crim, segons els investigadors i la fiscalia.
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
- L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
- La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català
- Entra en servei el reivindicat carril bici que uneix Girona i Celrà