El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
La Ballena Alegre, a Sant Pere Pescador, ha estat reconegut pels campistes europeus com un dels millors del continent
Arriba el moment de pensar en les vacances d’estiu, en els dies llargs, en la necessitat de desconnectar i en aquella escapada que permeti deixar enrere les pantalles, la rutina i l’estrès del dia a dia. En aquest context, el càmping s’ha convertit en una de les opcions preferides per moltes famílies: permet dormir a prop de la natura, gaudir d’espais oberts i combinar comoditat, aire lliure i activitats per a totes les edats.
A Catalunya, aquest model turístic viu un moment especialment fort. Segons l’INE, les pernoctacions en càmpings van créixer un 15,7% al març respecte del mateix mes del 2025. En el cas dels residents, l’increment va ser del 29,4%, mentre que les dels no residents van pujar un 7,7%. A més, durant el primer trimestre del 2026, les pernoctacions als càmpings catalans van augmentar un 25,9%.
Per què el càmping és una bona opció per a l’estiu?
El turisme de càmping ja no és només una alternativa econòmica o senzilla. Avui molts establiments competeixen amb hotels de gamma alta gràcies als bungalous de disseny, les piscines, els serveis familiars, les activitats infantils i les parcel·les preparades per a tendes, caravanes i autocaravanes.
A l’estiu, un bon càmping ha de tenir espais d’ombra, zones d’aigua, serveis nets i accessibles, restauració, activitats per a nens, opcions d’allotjament variades i, si és possible, una bona ubicació a prop de la platja o en un entorn natural. També es valora cada vegada més que ofereixi tranquil·litat, seguretat, zones àmplies, opcions per anar amb mascotes i espais pensats per a la desconnexió digital.
Aquest és precisament un dels motius pels quals Catalunya s’ha consolidat com una potència en aquest sector. Segons l’Idescat, és la comunitat autònoma amb més càmpings d’Espanya, amb 351 establiments i 267.507 places.
Quin és el millor càmping d’Espanya?
El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava. Es tracta del Càmping La Ballena Alegre, situat a primera línia de platja a Sant Pere Pescador, al cor de l’Alt Empordà. L’establiment ha estat reconegut com el millor de l’Estat i el quart millor d’Europa segons la llista anual de l’organització Auto Camper Service International, coneguda com a ACSI.
Aquest rànquing l’elaboren els mateixos campistes europeus, que voten els seus establiments preferits en diferents categories. En total, s’avaluen aspectes com la ubicació, els serveis, l’oferta familiar, les instal·lacions, l’ambient, la relació amb els animals de companyia o les zones d’aigua.
La Ballena Alegre ha aconseguit una puntuació de 8,5 sobre 10 al web de referència dels càmpings europeus. L’establiment destaca per la seva ubicació privilegiada, a tocar del mar, i per una oferta molt àmplia que inclou bungalous, parcel·les de rotació, espais per a tendes de campanya, caravanes i autocaravanes.
Més de 1.100 parcel·les a primera línia de mar
Un dels punts forts d’aquest resort és la seva dimensió. El Càmping La Ballena Alegre disposa de més de 1.100 parcel·les, una xifra que el converteix en un dels grans referents del sector a Catalunya. La seva ubicació a Sant Pere Pescador, una zona molt vinculada al turisme familiar, la platja i els esports a l’aire lliure, també explica bona part del seu atractiu.
A diferència d’altres allotjaments, aquest tipus d’establiments permeten adaptar les vacances a cada perfil de viatger: famílies amb nens, parelles, grups d’amics, campistes habituals o persones que busquen una estada més còmoda en un bungalou sense renunciar al contacte amb la natura.
La Costa Brava, a més, és un dels territoris amb més pes dins del sector. Girona és la província catalana amb més establiments associats i, segons les dades del sector, té una presència molt forta de públic estranger. En alguns càmpings gironins, els clients internacionals arriben a representar prop del 80% del total.
Què ha de tenir un bon càmping a l’estiu?
Per triar un bon càmping a l’estiu, no n’hi ha prou amb mirar el preu. La ubicació és clau, sobretot si es busca platja, rutes a peu, bicicleta o activitats aquàtiques. També convé fixar-se en la mida de les parcel·les, la qualitat dels lavabos, les zones d’ombra, la piscina, la restauració, els serveis per a nens i les opcions de compra dins del mateix recinte.
Els millors establiments també ofereixen activitats organitzades, espais esportius, zones infantils, animació, seguretat, serveis per a autocaravanes i allotjaments preparats per a diferents pressupostos. En plena temporada alta, aquests elements poden marcar la diferència entre unes vacances còmodes i una estada plena d’imprevistos.
Catalunya també ha estat reconeguda en altres categories. El Càmping & Resort Sangulí, situat a Salou, al Tarragonès, ha rebut el premi a la piscina de càmping més bonica d’Europa gràcies als seus parcs aquàtics temàtics repartits pels extensos terrenys del complex.
Amb aquesta oferta, els càmpings catalans confirmen que ja no són només una opció per dormir a bon preu, sinó una manera completa de viure les vacances: natura, serveis, comoditat i desconnexió en un mateix espai.
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