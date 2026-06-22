Aquest dilluns
L’onada de calor posa en avís 15 comunitats autònomes i obliga a activar un nivell vermell al País Basc davant de màximes per sobre dels 40 graus
Els models apunten que aquest episodi s’allargarà fins com a mínim dimecres i després, a partir de dijous, els termòmetres podrien iniciar el descens
Onada de calor a Espanya i la resta d’Europa, en directe | Temperatures aquest dilluns i última hora de l’Aemet i el Meteocat
L’Aemet emet un avís especial davant l’arribada de la primera onada de calor de l’any i adverteix d’un augment del risc d’incendis
Valentina Raffio
Espanya arrenca la setmana immersa en una onada de calor que ha obligat a posar en avís 13 comunitats autònomes i activar avisos de nivell vermell al País Basc davant de màximes que podrien superar els 40 graus. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que durant aquest episodi es podrien registrar temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal per a aquestes dates, màximes per sobre dels 42 graus i mínimes que no baixaran dels 25 graus en diversos punts del país. Els meteoròlegs adverteixen que en alguns punts, sobretot a l’interior peninsular, la calor podria arribar acompanyada de la formació de tempestes vespertines localment fortes i intenses ratxes de vent. La situació ha obligat a activar avisos grocs per tempestes en almenys cinc comunitats.
Els experts afirmen que l’onada de calor, que es va iniciar entre dissabte i diumenge, arribarà entre aquest dilluns i dimarts el seu punt més àlgid. Durant aquestes jornades els termòmetres tornaran a situar-se entre els 40 i els 42 graus al Cantàbric oriental, el nord-est peninsular i a les valls de l’Ebre, el Tajo, el Guadiana i el Guadalquivir durant gran part del dia. I després, al baixar el sol, tot apunta que els termòmetres no baixaran dels 25 graus en nombrosos punts del litoral mediterrani, així com en grans nuclis urbans del centre i sud peninsular com Madrid o Sevilla. Segons indiquen els models, en molts casos es podrien registrar les temperatures més altes mai observades per a aquesta època de l’any. Sobretot en punts com el País Basc, on de normal les temperatures solen ser més tènues i no tan extremes com en altres punt del territori.
Baixada de les temperatures
A partir de dimecres, els models indiquen que començarà a entrar aire atlàntic més fresc per l’oest peninsular, cosa que provocarà un descens de les temperatures a Galícia, Extremadura i bona part d’Andalusia. A la resta del país la calor continuarà sent intensa amb màximes per sobre dels 40 graus a les principals valls fluvials. Dijous s’espera una baixada tèrmica més acusada dels termòmetres al Cantàbric, la meitat occidental i el centre peninsular. Ciutats com Badajoz o Sevilla podrien quedar-se en màximes d’entre 30 i 32 graus, valors notablement inferiors als registrats durant l’inici de la setmana. Tot i així, adverteixen els experts, l’est peninsular continuarà suportant temperatures molt elevades, amb ciutats com Pamplona, Lleida, Logronyo o Saragossa arribant a entre 38 i 40 graus.
L’onada de calor podria començar a afluixar entre dimecres i dijous, tot i que tot apunta que les temperatures continuaran mantenint-se altes
Els meteoròlegs afirmen que a partir de dijous «malgrat que és probable que l’onada de calor deixi de complir els criteris tècnics per ser considerada com a tal, tot apunta que les altes temperatures continuaran durant diversos dies més a bona part de la Península i les Balears». Això significa que la calor no serà tan extrema ni tan estesa com en l’arrencada de la setmana però que, tot i així, les temperatures es continuaran mantenint molt altes per a l’època en gran part del país. Després, de cara al cap de setmana, alguns experts comencen a suggerir que es podria produir un nou repunt tèrmic tot i que, ara per ara, a causa de la incertesa dels models, encara és aviat per confirmar aquest escenari.
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