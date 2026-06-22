Pilar Vaquerizo, jubilada: "He treballat 44 anys i 314 dies i tot i així em treuen un 24% de la pensió"
El seu cas reobre el debat sobre les penalitzacions de la jubilació anticipada per a treballadors amb carreres laborals molt llargues
La jubilació anticipada torna a generar polèmica després que el testimoni de Pilar Vaquerizo s’hagi fet viral. La pensionista assegura que, malgrat haver cotitzat durant 44 anys i 314 dies, la Seguretat Social li aplica una reducció pròxima al 24% de la pensió per haver-se jubilat abans de l’edat ordinària establerta per la llei.
El seu cas ha generat nombroses reaccions perquè posa sobre la taula una qüestió que afecta milers de treballadors: fins a quin punt és just que persones amb més de quatre dècades cotitzades continuïn patint penalitzacions permanents quan decideixen avançar la seva retirada del mercat laboral.
Per què es redueix la pensió?
La normativa actual preveu l’aplicació dels anomenats coeficients reductors a les persones que opten per la jubilació anticipada. Aquest mecanisme té com a objectiu compensar el fet que la pensió es cobrarà durant més anys i garantir la sostenibilitat financera del sistema públic.
Des de la reforma de les pensions aprovada els darrers anys, aquests coeficients s’apliquen de forma mensual i poden variar en funció dels mesos que s’avanci la jubilació i dels anys acumulats de cotització.
A la pràctica, això significa que una persona pot haver treballat durant més de quaranta anys i, tot i així, veure reduïda la seva pensió de manera definitiva si es jubila abans de l’edat legal que li correspon.
El debat sobre les carreres laborals llargues
És precisament aquest punt el que genera més controvèrsia. Diverses associacions de pensionistes i plataformes de jubilats consideren que les penalitzacions haurien de ser diferents per a les persones que han desenvolupat carreres laborals especialment extenses.
Molts dels afectats argumenten que han contribuït al sistema durant més temps que la majoria de treballadors i que, per tant, haurien de tenir un tractament específic a l’hora de calcular la pensió.
El cas de Pilar Vaquerizo és un exemple d’aquesta situació. Segons explica, va començar a treballar quan encara era menor d’edat i ha acumulat pràcticament 45 anys de cotització. Tot i això, la reducció aplicada a la seva prestació és permanent i l’acompanyarà durant tota la jubilació.
Cada cas és diferent
Els experts recorden que no existeix una penalització única. L’import exacte de la reducció depèn de diversos factors, com ara els anys cotitzats, els mesos d’anticipació respecte a l’edat ordinària de jubilació i la modalitat concreta de jubilació anticipada.
Per aquest motiu, dues persones amb trajectòries laborals semblants poden acabar rebent pensions diferents si es jubilen en moments diferents o sota règims diferents.
Actualment, l’edat ordinària de jubilació continua augmentant gradualment. L’any 2026, per cobrar el 100% de la pensió cal haver cotitzat un llarg període o esperar a l’edat legal establerta, que varia segons la carrera de cotització de cada treballador.
Una reivindicació que continua oberta
El debat sobre els coeficients reductors està lluny de tancar-se. Diverses organitzacions continuen reclamant canvis legislatius que tinguin en compte les persones que acumulen més de 40 anys treballats, argumentant que aquestes carreres professionals haurien de rebre un tractament diferenciat.
Mentrestant, casos com el de Pilar Vaquerizo continuen alimentant la discussió sobre l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i el reconeixement a aquells treballadors que han passat gairebé tota una vida cotitzant.
"He treballat 44 anys i 314 dies i tot i així em treuen un 24% de la pensió", resumeix la jubilada. Una frase que ha reobert una controvèrsia que afecta milers de pensionistes arreu de l’Estat.
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