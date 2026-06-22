Vandalisme ferroviari
Els retards de l’R13 i l’R14 de Regionals augmentaran els pròxims dos mesos per culpa d’un robatori de cable
L’acte vandàlic ha provocat un greu incendi que ha afectat els sistemes de control dels trens
Els trens incrementaran els seus temps de viatge en uns 10 minuts entre Montblanc i Vilaverd
Detinguts per robar 150 metres de coure a Sant Feliu de Llobregat que ha provocat retards a l’R4
Tres grafiters detinguts per vandalitzar els futurs trens a l’aeroport de Ferrocarrils de la Generalitat
Pau Lizana Manuel
Un nou robatori de coure, aquesta vegada entre les estacions de Montblanc i Vilaverd, afectarà la circulació dels trens de l’R13 i l’R14 tot el que queda d’estiu. Segons ha informat Adif, l’acte vandàlic ha provocat un greu incendi que ha causat «importants danys» a les instal·lacions ferroviàries. En total, l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries calcula que els trens de les dues línies de Regionals –que realitzen el trajecte Lleida-Barcelona– tardaran almenys 10 minuts més a completar el seu recorregut durant els pròxims dos mesos.
L’incident s’ha produït a les 05.26 hores de la matinada d’aquest dilluns i ha obligat a suspendre la circulació del tram entre Reus i Vinaixa des de primera hora. Cap a les 11.35 hores, el servei s’ha pogut restablir entre Reus i la Plana – Picamoixons. De moment, la circulació no s’ha pogut restablir aquest dilluns, tot i que no es preveu que els busos es mantinguin en el tram una vegada resolta definitivament la incidència.
Robatori al costat de la catenària
Segons ha detallat Adif, els lladres han intentat tallar un cable conductor elèctric que discorre paral·lel a les catenàries. Aquest tall del cable de coure, que ha caigut al costat de la brossa que flanqueja les vies, ha provocat l’incendi i ha danyat seriosament l’enclavament de l’estació de Montblanc. Els enclavaments són els sensors que transmeten les dades dels trens fins al centre de control d’Adif, que en aquest cas es troba a l’estació de França de Barcelona. Si aquest objecte no funciona, els reguladors del trànsit ferroviari no veuen els trens en el seu sistema.
És per això que, durant els dos mesos en què s’allarguin els treballs per reparar el cable afectat, Adif ha de trobar una manera alternativa per regular la circulació. Fonts de la companyia detallen que ja s’està treballant en aquest sentit.
Més problemes per a l’R13
Pel tram afectat circulen tant l’R13 com l’R14. Totes dues recorren el trajecte Barcelona-Lleida, però l’R14 passa per Reus i Tarragona mentre que l’R13 avança per l’interior des de Sant Vicenç de Calders passant per Valls. Passa, a més, que l’R13 ja està tallada entre Sant Vicenç i la Plana – Picamoixons, on torna a trobar-se amb l’R14.
Si les obres d’emergència que s’estan emprenent en aquest tram segueixen amb el seu calendari previst, acabaran el 6 de juliol. De moment, entre aquestes dues estacions continua funcionant un servei alternatiu per carretera.
La xacra dels robatoris
Catalunya és la comunitat autònoma on més robatoris de cable de la infraestructura ferroviària es produeixen. Aquests últims mesos, la situació s’ha complicat especialment en les vies de l’R3, que continua tallada entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga per obres de desdoblament. Aprofitant que els trens no circulen a aquesta altura, els lladres ho han tingut més fàcil per actuar.
Adif continua actuant per tancar vies –cosa que en l’argot ferroviari es coneix com a tancaments–. Segons les últimes dades de la companyia ferroviària, la Sotsdirecció de Manteniment Est –responsable de la infraestructura catalana– treballa en almenys vuit municipis per tancar els raïls i en els últims mesos ha col·locat tanques en 13 quilòmetres de viaa les zones restringides per l’episodi de pesta porcina.
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