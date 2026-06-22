Ocupació massiva
Veïns de la Mina reocupen dos pisos després de l’inici del macrodesnonament: «Cal donar una solució; si no, anirem a una guerra»
El desallotjament amb comptagotes de 58 habitatges públics assaltats el 2017 prossegueix amb l’expulsió de quatre habitatges aquest dilluns, després que els ocupants hagin reocupat dos dels tres domicilis tapiats la setmana passada
Els Mossos comencen el macrodesnonament de 58 pisos ocupats a la Mina desallotjant tres famílies
Jordi Ribalaygue
El macrodesnonament de 58 habitatges de titularitat pública ocupats des del 2017 al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, continua després de buidar-se tres domicilis l’últim dijous, enmig d’un ambient crispat. Agents dels Mossos d’Esquadra desallotgen aquest dilluns quatre pisos més, inclosos dos habitats per famílies amb fills menors. Està previst que tres llançaments més es practiquin dijous que ve, i en seguiran més durant les pròximes setmanes i fins al desembre.
Els set desnonaments dictats per usurpació pesen aquests dies sobre llars d’un sol bloc de la rambla de la Mina, el mateix on els Mossos d’Esquadra van esquivar els obstacles que els ocupants van interposar al portal la setmana passada i on van accedir perquè es tapiés l’entrada dels primers habitatges que va donar per recuperades el Consorci de la Mina, l’organisme format per la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià. No obstant, els veïns han reocupat dos dels tres domicilis desocupats la setmana passada.
«Hem recuperat dos pisos, un es va obrir dijous i un altre dissabte», explica un habitant de l’immoble, que també ha rebut una resolució d’expulsió. Una font d’una de les institucions partícips del Consorci de la Mina confirma la dada i els Mossos d’Esquadra informen d’una ocupació ocorreguda aquest dissabte passat a la tarda, de la qual aquest cap de setmana esperaven rebre denúncia de la propietat. Les dues mares soles i amb menors a càrrec desallotjades dijous han tornat a instal·lar-se en aquests domicilis. Expliquen que a les famílies se’ls oferia allotjar-se en un alberg per tres nits. «No és un lloc segur. ¿Tu portaries els teus fills a compartir sostre amb gent que no coneixes, que potser són violadors?», planteja un ocupant.
Durant el llançament, les tres llars van ser blindades amb portes antiocupació. A més, es van quedar uns vigilants dins de cada domicili retornat a l’administració per tractar que no s’assaltessin de nou. No obstant, les mesures no han sigut suficients perquè els ocupants es resignessin a donar els pisos per perduts. Es van tornar a apoderar del primer dijous a la tarda, quan ja s’havia aixecat el dispositiu policial que va executar la primera tanda de desallotjaments i va disposar furgons en diferents punts de la Mina.
«No hi va haver discussió»
«Els vigilants han desistit i ja no hi són, han marxat tots i sense que hi hagi hagut discussió», precisa un dels habitants de l’escala. Recalca que no hi va haver violència amb els guàrdies: «Els vam dir que hi ha famílies vulnerables. Que, si volien, que ens obrissin i, si no, obriríem nosaltres. Primer van dir que no. Després vam obrir la xapa. ¿Si ens va costar molt? Uns cinc minuts». Afirma que una de les mares que ha retornat al pis, la Samira, disposa d’informe de vulnerabilitat i va haver de declarar en un judici ràpid divendres. Assegura que el jutge va concloure que no se la pot expulsar sense alternativa.
L’acció es va repetir dissabte a la tarda, amb una altra dels habitatges que es va desocupar. En les dues ocasions es van personar agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Sant Adrià. El veí relata que es va entaular diàleg amb els comandaments que hi van acudir. Explica que els policies els van instar a desistir en el seu afany; els ocupants van respondre que no pensen abdicar i que reclamen asseure’s en una taula de negociació amb l’administració. Demanen regularitzar l’estada dels qui demostrin condicions de necessitat.
Així mateix, testifica que van donar la seva paraula als responsables policials que no assaltarien aquest cap de setmana l’únic pis que es manté tapiat des de dijous passat. Alhora, van pregar que es freni el degoteig de desnonaments programats fins a finals d’any. «Respectem les institucions, però hi ha nens al darrere de les portes… Cal donar alguna solució; si no, anirem a una guerra», adverteix. Durant la intervenció policial de la setmana passada, un grup de persones va llançar pedres i ous a la seu del Consorci de la Mina, que va denunciar les ocupacions fa nou anys. També van deixar escrita una pintada amenaçant.
«El gat i el ratolí»
El Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Sant Adrià responen que els pisos recuperats s’oferiran a veïns del bloc del carrer Venus, pendent d’una demolició que acumula un enorme retard des que es va planificar el 2002 i que ara es vol materialitzar el 2028. El habitatges es van construir fa gairebé dues dècades per traslladar habitants de l’edifici condemnat al picot, situat en una de les zones més pobres de l’àrea metropolitana de Barcelona. No obstant, els pagaments que es van exigir a les famílies per bescanviar la seva llar a la finca degradada per una de nova –sovint superiors als 40.000 euros– van fer encallar l’operació. Els domicilis edificats amb fons públics es van mantenir deshabitats durant almenys set anys abans de ser ocupats, un mes després que deixessin d’estar vigilats.
La conselleria i el consistori afegeixen que els casos en què s’acrediti escassetat d’ingressos per costejar un sostre es derivaran a la taula d’emergència per estudiar que se’ls auxiliï amb l’entrega d’un habitatge assequible. Afirmen que hi ha casos sota seguiment dels serveis socials i que en d’altres s’ha comprovat que no es compleixen els requisits per estendre un informe de vulnerabilitat.
Les dues institucions integrants del Consorci de la Mina asseguren que han denunciat casos de presumptes revendes i relloguers il·legals dels domicilis ocupats. Per la seva banda, l’ocupant opina que «als que siguin vulnerables se’ls hauria d’oferir un lloguer social» per quedar-se als pisos. «I els que hagin rellogat i els que se n’aprofitin, podem ajudar a treure’ls», suggereix. Mentrestant, dona per segur que, a mesura que se’ls faci fora, els desallotjats i els que estan pendents d’expulsió desmuntaran cada porta que es tapiï i tornaran a aconseguir els habitatges. Anticipa que «serà el joc del gat i el ratolí».
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