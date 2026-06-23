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BCN busca reforçar les inversions i els vincles econòmics amb la Xina
Una delegació de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç visita Shanghai, cinquena ciutat del món en PIB, amb la intenció de facilitar a les empreses catalanes establir contactes amb un dels mercats estratègics globals.
Alma Rodelgo
L’Ajuntament de Barcelona i la Cambra del Comerç de Barcelona han emprès aquesta setmana un viatge institucional i empresarial a Shanghai, a la Xina. Emmarcat en el programa Barcelona Business Bridge, el projecte busca bastir ponts econòmics i facilitar a les empreses catalanes la creació de xarxes de contactes, així com la identificació d’oportunitats de negoci i de possibles distribuïdors, socis o clients en mercats estratègics globals.
Del 21 al 24 de juny, els tinents d’alcaldia Raquel Gil i Jordi Valls despleguen una agenda de visites i contactes institucionals i econòmics a la ciutat xinesa, seu del primer port mundial en volum de contenidors i metròpolis que lidera el país i cinquena del món en producte interior brut (PIB), a més de concentrar el nombre més alt d’inversions internacionals, seus regionals d’empreses multinacionals i centres d’R+D. En la missió hi participen una delegació de 16 empreses i de start-ups catalanes entre les quals hi ha Banc Sabadell, Roca, Grifols, Roka Furadada, Ficosa o FI Group.
Entre d’altres, participaran en el Mobile World Congress Shanghai, visitaran el Huawei Shanghai Research Center, Zhangjiang Science City i el mercat Pushang Jinde; es trobaran per realitzar tasques de networking i captació d’inversions amb China Construction Bank, el China Council for the Promotion of International Trade Shanghai i es reuniran amb els Ajuntaments i amb la comunitat empresarial de les dues ciutats xineses.
La missió compta amb la col·laboració d’ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses de la Generalitat de Catalunya; la Fundació Mobile World Capital Barcelona; el Port de Barcelona, la principal infraestructura de transport marítim, logística i serveis de Catalunya i un dels principals hubs logístics i de creuers d’Europa; Turisme de Barcelona, el consorci encarregat de promocionar la ciutat com a destinació turística internacional, i el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), l’òrgan institucional que té com a funció principal promoure, captar i consolidar noves rutes intercontinentals des de l’aeroport del Prat.
Principales actius
L’acte principal de promoció econòmica i el motiu d’aquest viatge va tenir lloc ahir. Organitzat per una de les principals entitats financeres del país, China Construction Bank, Raquel Gil, juntament amb la Cambra del Comerç i les 16 empreses catalanes, van presentar els principals actius de la ciutat i van posar en valor els projectes transformadors i sectors estratègics, amb la voluntat de captar inversions d’alt valor afegit per a la ciutat i el territori.
En els pròxims dies, les tasques de la tinenta d’alcalde se centraran en tres eixos clau: atraure inversions mitjançant una reunió amb el consell empresarial CCPIT Shanghai; potenciar la connectivitat aèria en una reunió amb la Xina Eastern Airlines (aerolínia que opera la ruta directa entre les dues ciutats des del 2025), i reforçar la sostenibilitat marítima i institucional en la seva última jornada, que inclourà una trobada oficial amb l’Ajuntament de Shanghai i la promoció d’un corredor verd i digital entre els dos ports per descarbonitzar el transport de mercaderies. En canvi, el tinent d’alcalde Valls es traslladarà a Shanghai per visitar el centre d’R+D de Huawei i participar en el Mobile World Congress (MWC) de Shanghai. Intervindrà en actes com Barcelona-Catalonia Business Talks, un esdeveniment que organitza l’Ajuntament de Barcelona amb ACCIÓ. I al Digital Leaders Program per promocionar Barcelona com a referent d’innovació, tecnologia i digitalització.
La missió empresarial barcelonina troba un precedent en una primera edició que va tenir lloc a Guadalajara i Ciutat de Mèxic el novembre del 2025. Coincideix amb els 25 anys de l’agermanament de la ciutat de Barcelona amb Shanghai, que va tenir lloc el 2001.
La ciutat de Barcelona tenia el 2001 una població xinesa de prop de 2.300 persones, mentre que ara està entorn de 22.300, i compta amb entre dues i tres connexions directes diàries per avió a Shanghai. L’any 2024 es va tancar amb 1.829 milions d’euros en exportacions catalanes, 13.829 milions d’euros en importacions i 1.252 empreses exportadores regulars. Catalunya rep el 14,6% de tota la inversió xinesa a Espanya, uns 177,6 milions d’euros, i inverteix 1.808 milions d’euros, cosa que representa que Catalunya aporta el 89% de tota la inversió espanyola a la Xina, i compta amb 165 empreses matriu catalanes instal·lades al país asiàtic, 80 empreses matriu i 114 filials més.
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