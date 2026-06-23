Preparatius de la revetlla
Catalunya prohibeix la pirotècnia fora dels llocs autoritzats als 298 municipis amb risc «molt alt» d’incendis
Paneque reclama «sensatesa i sentit comú» per l’ús de fogueres i petards durant la revetlla
Catalunya apel·la a la «corresponsabilitat ciutadana» davant una situació «extrema» de perill d’incendi forestal
Germán González
El risc d’incendis amb l’onada de calor afecta directament la revetlla de Sant Joan. La portaveu del Govern de la Generalitat, Silvia Paneque, ha remarcat la prohibició d’encendre fogueres i tirar petards, fora dels llocs autoritzats, dins dels 298 municipis que estan dins de risc «molt alt» del pla Alfa.
En concret, la consellera ha destacat que està «prohibit encendre focs en espais oberts, encendre fogueres no autoritzades, estan suspeses les cremes agrícoles i forestals, està prohibit encendre foc en zones recreatives o de descans no autoritzades, i també la pirotècnia excepte als llocs autoritzats».
Aquestes mesures s’apliquen per evitar focs durant una de les nits en què més perill hi ha de propagació, ja que a més de la calor hi ha molta vegetació o cultius molt secs per les altes temperatures i la baixa humitat dels dies passats.
Paneque també ha assenyalat que hi ha 260 municipis més en risc alt de perill d’incendis. Per això, de cada a la nit de la revetlla, ha remarcat que la «prudència, vigilància, sensatesa i sentit comú» es converteixen en «eines d’altíssim valor» per «evitar danys majors». "
«Sabem que la revetlla de Sant Joan és una festa mui arrelada i és un dia important a Catalunya, però és importantíssim que hi hagi aquest judici, acompanyament i prudència, i sobretot una comprovació del nivell de risc abans de realitzar qualsevol activitat», ha assenyalat la consellera.
Protecció Civil havia recordat que està prohibit fer fogueres no autoritzades i el llançament de pirotècnia 400 metres a prop de zones boscoses o de punts inflamables. A més, els Bombers de la Generalitat reforcen un 40% els efectius de guàrdia la pròxima nit tenint en compte que és el dia de l’any que més serveis fan.
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