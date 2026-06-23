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medi ambient

El consistori incrementa en 21 hectàrees les zones verdes regades amb aigua freàtica

El final de les obres de la xarxa permet augmentar un 20% la capacitat del sistema i garantir la conservació dels cabals ecològics.

El Pla Calor 2025–2035 preveu la creació de 160 hectàrees addicionals de zones verdes

El Pla Calor 2025–2035 preveu la creació de 160 hectàrees addicionals de zones verdes / Ajuntament de Barcelona

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Edu Gil

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres d’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica, un projecte estratègic que té per objectiu incrementar els recursos hídrics alternatius de la ciutat i avançar cap a un model urbà més sostenible i resilient davant episodis de sequera. L’actuació, que busca incrementar l’obtenció d’aigua del subsol, ha suposat una inversió total de 22,8 milions d’euros en el marc del Pla Endreça i s’integra dins de les línies del Pla Clima i del Plarhab, el programa municipal per a la gestió de recursos hídrics alternatius.

Amb aquesta ampliació, Barcelona incrementarà en 21 hectàrees la superfície de zones verdes regades amb aigua freàtica, fins a arribar a un total de 186 hectàrees. Segons les previsions municipals, la millora del sistema permetrà augmentar en un 20% la disponibilitat d’aquest recurs, destinat principalment al reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i clavegueram i fonts ornamentals.

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El conjunt d’actuacions permet incorporar uns 50.000 metres cúbics d’aigua addicionals a l’any i contribuirà a reduir el consum d’aigua potable en els serveis municipals. L’ús d’aigües subterrànies permet reduir la pressió sobre l’aigua potable, garantir la conservació dels cabals ecològics i mantenir el reg dels espais verds fins i tot en períodes d’escassetat.

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