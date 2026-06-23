Mobilitat
David Prat assumeix la direcció del Metro de Barcelona
Glòria Ayuso
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha incorporat David Prat com a director de la xarxa de Metro. Prat agafa el relleu d’Òscar Playà, que al gener va ser nomenat conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya. El càrrec de director de Metro a TMB es mantenia des d’aleshores sense titular.
David Prat (Vallcebre, Berguedà, 1973) és enginyer de Camins, Canals i Ports i graduat en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials. Des del 2022 ocupava el càrrec de director general d’Infraestructures de Mobilitat al Departament de Territori, des d’on ha impulsat projectes de planificació, conservació i modernització de les xarxes viàries i ferroviàries de Catalunya.
Tot i que a nivell intern el nomenament ja era conegut des de feia unes setmanes, no va ser fins ahir que Transports Metropolitans de Barcelona va comunicar oficialment el nomenament. Prat va visitar el Centre de Control de Metro i l’estació de la Sagrera, acompanyat per la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
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