Successos
Detinguda a Tortosa per difondre missatges racistes i homòfobs a través de les xarxes socials
La sospitosa publicava reiteradament missatges discriminatoris a la xarxa social X
Les denúncies per odi a Catalunya augmenten el 12% en dos anys: una de cada tres són del col·lectiu LGTBI
Germán González
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Informació Territorial de les Terres de l’Ebre van detenir el 18 de juny del 2026 una dona de 40 anys, veïna de Tortosa i sense antecedents policials, com a presumpta autora d’un delicte d’odi i discriminació. Els agents van iniciar una investigació després de detectar la difusió reiterada de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X.
Segons les investigacions, la detinguda hauria publicat de manera continuada missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob, susceptibles de constituir un delicte d’incitació a l’odi i a la discriminació. La Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Instància de Tortosa, plaça núm. 3, ha tutelat la investigació i va rebre la sospitosa el 19 de juny del 2026 per escoltar la seva declaració. Està acusada d’aquest delicte mentre es continua investigant el procés.
Els Mossos d’Esquadra recorden que la Comissaria General d’Informació desenvolupa funcions especialitzades en la investigació de persones i organitzacions presumptament vinculades a delictes d’odi i discriminació a Catalunya. A més, reiteren «el seu ferm compromís amb la prevenció i persecució d’aquestes conductes, així com amb la protecció i promoció dels principis de convivència, respecte i cohesió social».
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