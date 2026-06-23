les inclemències de l’estiu
Els bombers reforcen efectius davant d ’una revetlla amb alt risc d’incendi
Protecció Civil alerta del perill que comporta la nit de Sant Joan amb la suma de petards i fogueres amb altes temperatures, i fa una crida a la prudència. Malgrat la situació, no està previst prendre mesures extraordinàries en zones forestals.
Germán González
L’episodi de calor que asfixia Catalunya des del cap de setmana i que ahir va tocar sostre amb màximes que van deixar fins a 42 graus en diversos punts de l’interior de Catalunya ha posat també en alerta Protecció Civil de cara a la nit de Sant Joan, quan els petards i les fogueres s’afegiran a una equació ja per si mateix tensionada. Davant de l’elevat perill d’incendi, Imma Solé, subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències de l’organisme, va fer una crida a la "prudència" i va avançar que ja s’estan intensificant les tasques de vigilància de cara a la revetlla, quan els equips de bombers es reforçaran fins en un 40% més.
Malgrat les altes temperatures previstes per a la revetlla –l’onada de calor, segons Meteocat, s’allargarà fins demà–, Protecció Civil no té previst prendre mesures extraordinàries ni "generalitzades" en zones forestals com restringir l’accés als parcs naturals, ja que considera que la normativa vigent sobre l’ús de pirotècnia i fogueres –per exemple, no poden llançar-se petards a menys de 500 metres de zones de vegetació– és suficient per evitar que es produeixi qualsevol incident.
De fet, la principal inquietud del dispositiu de bombers, que comptarà amb el reforç dels Grups d’Actuacions Forestals (GRAF) i dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), serà la "simultaneïtat de serveis" que es produeix habitualment durant la revetlla, va apuntar l’inspector dels bombers Miqui López. Sant Joan, va recordar, és la nit amb més activitat de l’any al confluir unes condicions meteorològiques favorables a la propagació del foc amb la festa de la pólvora. Al còctel s’hi uneix també el combustible vegetal derivat de l’època de sega.
"Hem de vigilar molt i ser molt curosos", va afirmar Solé, que va demanar que l’ús de petards i coets es limiti als espais habilitats i adequats, i va advertir que el risc no es concentra únicament en l’entorn forestal, ja que també es poden originar incendis en zones urbanes si algun artefacte impacta contra tendals, finestres o altres elements inflamables. En aquest sentit, va destacar que molts ajuntaments habiliten espais específics per utilitzar pirotècnia amb seguretat i va considerar recomanable concentrar aquesta activitat en llocs i horaris determinats. Més enllà d’això, des de Protecció Civil sí que van fer una crida per alertar el 112 davant la detecció de qualsevol columna de fum o foc.
Atenció mèdica
Després d’una nova reunió del Comitè Tècnic, la subdirectora de Protecció Civil va recordar que Catalunya es troba en el moment "àlgid" de l’onada de calor. En aquest sentit, va remarcar que les temperatures elevades i persistents tenen una incidència especial en la salut de les persones i va insistir en la necessitat de mantenir les mesures de prevenció, sobretot respecte als col·lectius més vulnerables.
Com a mostra d’aquest impacte, va indicar que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un centenar de persones entre diumenge i dilluns per incidències relacionades amb la calor, de les quals aproximadament la meitat van requerir atenció presencial per part de personal mèdic, mentre que la resta es va poder resoldre telefònicament a través del 061. Solé també va recordar que és necessari hidratar-se amb freqüència, evitar les activitats durant les hores de màxima insolació i procurar mantenir-se en espais frescos. Després que ahir les temperatures superessin els 40 oC en punts de Ponent, la Catalunya central i el prelitoral, de cara a la revetlla s’espera un lleu descens dels valors.
Fins a final de mes
Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, va avançar que l’onada de calor es mantindrà fins demà, festivitat de Sant Joan, tot i que la calor continuarà present fins a finals de mes.
L’especialista també va alertar que la humitat relativa es mantindrà molt baixa durant les hores centrals del dia i que la marinada podrà deixar ratxes de vent d’entre 30 i 40 quilòmetres per hora cap a l’interior, factors que poden afavorir la propagació dels incendis.
En paral·lel, també es preveuen xàfecs i tempestes molt locals al Pirineu i el Prepirineu que no deixaran acumulacions significatives d’aigua, però que aniran associades a rajos que podrien convertir-se en un factor de risc afegit per a l’inici de nous incendis.
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