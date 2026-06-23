Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guàrdia Civil Gironahavaneres Calellaequipació Girona FCrevetlla Sant Joan GironaJordi PujolÁbalosMundial futbol
instagramlinkedin

Infraestructures

Endesa reforça la xarxa elèctrica de BCN amb una inversió rècord

La companyia destinarà 62 milions a executar 248 actuacions durant el 2026 centrades en la renovació, l’ampliació i la digitalització de la xarxa per avançar en la transició energètica.

Xarxa eléctrica de Barcelona.

Xarxa eléctrica de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Edu Gil

Barcelona

Endesa destinarà 62 milions a la xarxa de distribució elèctrica de Barcelona el 2026, cosa que suposa un increment del 15,5% respecte a l’any anterior. El pla preveu al voltant de 250 actuacions centrades en la renovació, l’ampliació i la digitalització de la xarxa, amb l’objectiu de respondre a l’augment de la demanda i avançar en la transició energètica.

Durant una presentació del pla, el responsable de la Unitat Territorial de Barcelona d’Endesa, Marcos Lalueza, va destacar que el creixement de la inversió respon a una estratègia sostinguda en el temps. "Des del 2020 fins al 2026 hem doblat la nostra inversió", va assenyalar, al recordar que la companyia va passar d’invertir 37 milions anuals a superar els 62 milions previstos per al pròxim exercici.

Lalueza va explicar que el repte ja no consisteix únicament a mantenir la xarxa en bon estat, sinó a adaptar-la a una transformació energètica que ja està en marxa. L’augment del vehicle elèctric, l’electrificació de processos industrials, l’autoconsum o la substitució de sistemes de calefacció per bombes de calor obliguen a disposar d’una infraestructura amb més capacitat. "La ciutat creix i es transforma, i nosaltres hem de ser capaços d’acompanyar aquest creixement com un servei essencial per a la ciutadania".

La inversió es recolza en tres eixos: la renovació d’infraestructures per millorar la fiabilitat del subministrament; l’ampliació de la capacitat de la xarxa per atendre nous consums; i la digitalització i automatització mitjançant el telecontrol i la sensorització dels centres de transformació, per permetre una gestió més intel·ligent i una resposta més ràpida davant incidències.

Mitjana tensió

El Pla de Ciutat, coordinat amb l’Ajuntament, contempla 248 actuacions sobre les xarxes de baixa i mitjana tensió. S’instal·laran més de 41 quilòmetres de noves línies elèctriques. La major part de la inversió es concentrarà a la xarxa de mitjana tensió, considerada la columna vertebral del sistema de distribució. Endesa preveu desplegar més de 34 quilòmetres de noves línies i renovar 502 centres de transformació mitjançant 114 actuacions. Es duran a terme 134 intervencions més a la xarxa de baixa tensió, la més pròxima als consumidors.

Notícies relacionades

Les millores es repartiran entre els deu districtes de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents