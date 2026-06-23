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Aquest dimarts

Espanya registra una segona nit consecutiva a més de 30 graus després de no haver-ne registrat mai cap per sobre d’aquest llindar en un mes de juny

La mínima més alta de la nit s’ha registrat a Almeria, on els termòmetres no han baixat dels 31,5 graus en cap moment de la matinada

Aquest dimarts són almenys 16 les comunitats autònomes en avís per calor, entre les quals destaquen avisos vermells al País Basc, Cantàbria i Andalusia

L’onada de calor explota deixant fins a 45 graus a Jaén, 42 a Lleida, 40 a Guipúscoa i els primers rècords de l’estiu

Onada de calor a Espanya i la resta d’Europa, en directe | Temperatures aquest dilluns i última hora de l’Aemet i el Meteocat

Visitants i turistes descansen a l’ombra dels arbres i de les glans del parc de la Ciutadella per protegir-se de les altes temperatures durant les hores centrals del dia, en plena onada de calor que afecta Barcelona. Barcelona, a 22 de juny. Paraules clau: onada de calor, altes temperatures, parc de la Ciutadella, ombra dels arbres, glorietes, visitants, turistes, calor, estiu, Barcelona, espai verd, descans, temperatures extremes, meteorologia, oci a l’aire lliure, canvi climàtic. AUTOR: MANU MITRU

Visitants i turistes descansen a l’ombra dels arbres i de les glans del parc de la Ciutadella per protegir-se de les altes temperatures durant les hores centrals del dia, en plena onada de calor que afecta Barcelona. Barcelona, a 22 de juny. Paraules clau: onada de calor, altes temperatures, parc de la Ciutadella, ombra dels arbres, glorietes, visitants, turistes, calor, estiu, Barcelona, espai verd, descans, temperatures extremes, meteorologia, oci a l’aire lliure, canvi climàtic. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / VÍDEO: EFE

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Valentina Raffio

Espanya passa una altra nit en blanc per la calor. Segons constaten els registres, entre dilluns i dimarts els termòmetres espanyols van marcar temperatures molt per sobre del normal i van tornar a arribar mínimes per sobre dels 30 graus. Des que existeixen registres, mai s’havien registrat valors tan alts en una nit de juny. Però després de l’esclat de la primera gran onada de calor de l’estiu, Espanya ha encadenat ja dues nits consecutives en què se supera aquest llindar. Al cap de Gata no ha baixat dels 31,5 graus en cap moment de la nit. I a Almeria s’ha adormit per sobre dels 30,3 graus. Els experts creuen que aquests valors podrien ser el preàmbul d’un dimarts històric quant a xifres de calor a Espanya en el qual, una vegada més, les altes temperatures han obligat a posar en alerta un total de 16 comunitats autònomes i activar avisos de nivell vermell al País Basc, Cantàbria i Andalusia.

Aquesta nit, a l’avantsala del que serà el tercer dia de l’onada de calor, han sigut més de 460 les estacions espanyoles que han registrat temperatures per sobre dels 20 graus (l’equivalent a una nit tropical) i més de 50 les que han superat el llindar dels 25 (nit tòrrida) i almenys dues les que han arribat als 30 (nit infernal). Entre les mínimes més elevades de la matinada destaquen els 28,8 de San Roque de Riomera, a Cantàbria, així com els 28,7 de Cazorla, a Jaén, o els 27,3 de Ronda Instituto, a Màlaga. A Barcelona i voltants, els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment de la nit ni de la matinada. Fins i tot a Monistrol de Montserrat, situat a més de 738 metres d’altitud en un punt on habitualment les temperatures són més suaus, no s’ha baixat dels 25 graus en cap moment de la nit.

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Tot apunta que l’onada de calor començarà a dissipar-se en les pròximes hores. A Catalunya, el Meteocat afirma que les temperatures es mantindran altes fins aquest dimarts al migdia i que, després, començaran a baixar progressivament. En l’àmbit estatal, en canvi, Aemet adverteix que en alguns punts del país aquest dimarts podria ser encara més calorós de dilluns i deixar valors molt per sobre dels 40 graus en desenes de municipis espanyols. Els models apunten que, amb una mica de sort, entre dimecres i dijous podria produir-se una baixada generalitzada dels termòmetres amb què es donaria per acabada la primera gran onada de calor de l’estiu a Espanya. Tot i que, per culpa del canvi climàtic, tot apunta que les temperatures es mantindran en valors més alts del normal per a l’època.

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