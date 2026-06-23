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El jutge manté a la presó el pare del nadó maltractat
El magistrat accepta la posició de la fiscalia contrària a la posada en llibertat i rebutja la petició presentada per la defensa del progenitor.
J. G. Albalat
El jutge de violència contra la infància i l’adolescència de Barcelona va decidir ahir mantenir a la presó el pare investigat pel maltractament del seu nadó, que va ingressar el 16 de març passat amb lesions molt greus a l’Hospital Vall d’Hebron amb tot just sis setmanes de vida. Segons fonts consultades, el magistrat ha desestimat la petició de posada en llibertat presentada per la defensa del progenitor després que mostrés la seva oposició la Fiscalia de Barcelona.
El pare i la mare del nadó –que actualment es troba amb una família d’acollida d’emergència sota la tutela de la Generalitat– van ser detinguts dos dies després de l’ingrés del petit al centre hospitalari. Al cap d’un mes i mig, l’Audiència de Barcelona va ordenar la llibertat de la dona, mentre va confirmar la presó de l’home, a l’entendre que hi ha "indicis sòlids" contra ell. Ara, el jutge d’instrucció considera que aquests indicis continuen i, per tant, ha decidit no excarcerar l’home, acusat de presumpte maltractament continuat, lesions i agressió sexual. Entre els arguments que va esgrimir hi figuren el risc de fuga, la gravetat de la pena vinculada als presumptes delictes i la possible obstrucció a la justícia.
La defensa de l’investigat entenia que la llibertat provisional era possible, ja que l’Audiència de Barcelona el va mantenir a presó amb l’argument que no podia abandonar la presó fins que el jutge d’instrucció prengués declaració, entre altres persones, els veïns de la parella i familiars pròxims, perquè podia influir en els seus testimonis. "Certament, hi ha un risc que l’investigat pugui contaminar els esmentats testimonis, que a més són persones molt pròximes a ell, ja que estem parlant del seu entorn més proper", va recalcar el tribunal. Aquestes declaracions es van practicar fa dies i, després d’això, l’advocada defensora del pare va sol·licitar la llibertat de l’home.
Més enllà del testimoni de persones de l’entorn, també van comparèixer al jutjat altres testimonis que no van ser favorables als acusats. Entre ells van testificar les dues pediatres i el cirurgià de l’Hospital Vall d’Hebron que van atendre el nadó quan va ingressar al centre sanitari i que van assegurar que les lesions que presentava el petit eren "traumàtiques", "no accidentals" i "sugestives" de maltractament infantil.
Dues amigues
El cirurgià va ser més explícit al donar detalls sobre la fissura anal que presentava el nadó. Segons l’especialista, la lesió va ser produïda per la introducció d’algun element, tot i que no va poder precisar si es tractava d’un objecte o d’un membre corporal. Tampoc va descartar que aquesta acció de penetració s’hagués portat a terme en més d’una ocasió.
Més enllà d’això, dues amigues de la mare i també infermeres a la Vall d’Hebron van explicar que l’acusada els havia confessat que "es plantejava fer fora el seu marit de casa perquè no cuidava bé del seu fill". Aquests dos testimonis van explicar el que els escrivia la imputada sobre la seva parella en un xat de WhatsApp. Els investigadors consideren una peça clau aquests missatges, que ja es troben en poder del jutge.
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