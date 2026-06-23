L’Escolania i el Park Güell uneixen música i patrimoni
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José Irun / BSM
El Park Güell va acollir ahir un concert de l’Escolania de Montserrat a la plaça de la Natura, que va reunir 1.500 assistents, entre veïns i representants del teixit econòmic i social de la ciutat. L’esdeveniment neix de l’objectiu d’acostar la cultura, la música i el patrimoni arquitectònic al conjunt de la ciutadania.
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