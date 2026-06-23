Accés a la universitat
Els estudiants catalans suspenen les Matemàtiques de la selectivitat: un 4,1, la nota més baixa dels últims anys
Un 95,68% de l’alumnat ha aprovat les proves d’accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, qualificació que està baixant des del 2021
Laura Tallada, la millor nota de selectivitat de Catalunya, amb un 9,90: «Hi ha molta feina al darrere; es tracta de ser constant»
Catalunya tanca la selectivitat amb l’examen de Matemàtiques de nou al centre de les queixes
Pau Lizana Manuel
Un total de 33.145 estudiants catalans dels 34.642 que es van presentar han superat les proves d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria ordinària d’aquest any. El percentatge d’alumnat aprovat se situa en el 95,68% i supera el resultat de l’any anterior (94,97%), segons els resultats que la Conselleria de Recerca i Universitats ha fet públics aquest dimarts. La nota mitjana de les PAU ha estat de 6,403 –una qualificació que baixa des del 2021–, i la mitjana d’accés a la universitat, de 7,167. Ara bé, el més cridaner dels resultats d’aquesta selectivitat és la baixa qualificació de la matèria de Matemàtiques, que torna a ser de suspens: aquesta assignatura registra una nota mitjana de 4,18, inferior a la d’anys anteriors. A més, aquest és l’única matèria amb una mitjana de suspens del global de les proves. Les Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials han registrat una nota mitjana de 5,64, una de les més baixes d’aquesta Selectivitat 2026, tot i l’aprovat. A les PAU de l’any passat, la nota mitjana de Matemàtiques també va ser d’aprovat, però el 2024 la mitjana va suspendre, amb un 4,87.
Els resultats globals mostren un bon comportament de la majoria de matèries, amb millores destacades en assignatures com Llengua Catalana i Literatura (6,46), Llengua Castellana i Literatura (6,96), Física (6,84) i Llengua i Cultura Gregues (6,99). Malgrat les millores respecte al 2025, les notes són més baixes que en edicions anteriors. Així, en Llengua Catalana, la nota mitjana del 6,46 supera el 6,30 del 2025 però no les del 2024 (6,62), 2023 (6,70) i 2022(7,08). El mateix passa a Llengua Castellana: el 6,96 és millor que el 6,40 del 2025, però no supera el 6,95 del 2024 i el 7,39 del 2023.
En el costat oposat de la balança, l ’anglès, que segueix en descens: la nota mitjana ha sigut de 6,71, per sota de les dels quatre anys anteriors (6,82, 7,08, 7,03 i 7,49).
Laura Tallada, alumna de l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha sigut la millor nota de les PAU 2026 a Catalunya, amb un 9,90. Després d’ella, en el rànquing de millors notes de les PAU se situen quatre alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells a la demarcació de Barcelona. Es tracta de Martina Gutiérrez, de l’Institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; Tomàs Alfonso Torralbo, de l’Institut Torre del Palau de Terrassa; i Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació és un 9,7 i l’ha obtingut Miquel Edo, de l’Institut Baix Camp de Reus. Finalment, la millor nota a Lleida, un 9,6, l’ha aconseguit Lucia Garcia, de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre. A més, un total de 318 alumnes han tret una qualificació d’Excel·lent ; el 57% són dones i també el 57% són de centres públics.
Quant a la tipologia de procedència de l’alumnat, el 95,98% d’instituts públics ha aprovat. Ho ha fet amb una nota mitjana de 6,3 i una mitjana de batxillerat de 7,59. Als centres concertats i privats, el percentatge d’aprovats ha sigut del 97,22%. La nota mitjana de les PAU ha sigut del 6,5 i la de l’expedient de 7,85.
Aquesta edició de les PAU era la primera en què es van instal·lar sistemes de detecció de dispositius mòbils. En el transcurs dels exàmens, es van detectar tres casos en els quals els alumnes van intentar utilitzar dispositius electrònics no autoritzats. Els detectors d’aquests aparells es van passar en el 90% de les més de 1.400 aules on es van realitzar les proves almenys una vegada.
Els estudiants poden consultar el resultat de les proves a través d ’aquest enllaç si accedeixen amb usuari i contrasenya, i en aquest altre enllaç si ho fan amb IdCAT Mòbil o certificat digital. El dilluns 29, a partir de les 15.00 hores, l’alumnat que no hagi sol·licitat revisió d’examen podrà descarregar-se la targeta definitiva de qualificacions dotada amb un codi segur de verificació. Per als estudiants que hagi sol·licitat revisió d’examen estarà disponible a partir del dimarts 7 de juliol. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula universitària, una vegada s’hagi fet l’assignació de places.
D’altra banda, al Portal d’Accés a la Universitat es pot formalitzar la preinscripció universitària o modificar les preferències de la preinscripció fins al pròxim divendres 26 de juny.
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