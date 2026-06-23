Previsions astrològiques per Roser Bona del 26 de juny al 2 de juliol de 2026
Això és el que t'espera durant la setmana de Sant Joan
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Mart entra a la teva Casa III i podries augmentar l’activitat física en general. Tendiràs a la franquesa i t’anirà bé filtrar una mica les opinions per no fer enemics.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Et ve de gust donar-te algun caprici i inverteixes en roba, calçat o potser tecnologia. Si tenies una relació tensa amb algú de la família, podríeu arribar a un acord.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): El Sol navega per la teva Casa II i vius un període per detectar millor tot el que et dona seguretat. Mart al teu signe t’ofereix una dosi extra d’energia i iniciativa.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): T’ocupes d’alguns assumptes que havies deixat endarrerits. Podries tenir somnis una mica estranys. T’anirà bé relaxar-te i mirar d’esbrinar què és el que et preocupa.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Sembla que has de sortir de la zona de confort i fer canvis. Al principi et farà una mica de mandra, però a la llarga pot sortir-te força bé. Redecores el dormitori.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Inici d’una etapa al sector professional amb nous objectius o reptes. La xerrada amb una persona de confiança t’ajuda a veure les coses des d’un altre punt de vista.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Podries enamorar-te d’una persona que és més gran o que desprèn saviesa. Si no estàs content amb la teva feina actual, cerques més opcions a una altra comunitat o país.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Assoleixes un repte que t’havies proposat o bé et veus recompensat per la teva trajectòria laboral. Pots viure moments de tensió verbal amb algú de la família política.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Podries notar que la teva parella es vol imposar una mica i hauràs de marcar alguns límits. També és bon moment per trobar socis col·laboradors o donar-te a conèixer.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Amb Mart a Casa VI poses atenció a la salut i et cuides més. Si treballes, podrien ser uns dies de més feina i, si estàs a l’atur, pots tenir diverses opcions laborals.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Sents un augment de l’energia, però també de la impaciència. Si tenies un projecte en espera, ara és bon moment per començar a assentar-ne les bases, però sense córrer.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Inicies un temps de canvis al sector domèstic i si tenies pendent alguna reparació o remodelació de la casa, t’hi poses. Podries enamorar-te, però també idealitzar algú.
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