emergència habitacional
Veïns de la Mina reocupen dos pisos desallotjats la setmana passada
"Cal donar una solució; si no, anirem a una guerra", avisen els afectats, que van ocupar les cases el 2017. Ahir es van desnonar quatre pisos més dels 58 habitatges públics afectats.
Jordi Ribalaygue
El macrodesnonament de 58 habitatges de titularitat pública ocupats des del 2017 al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, continua després de buidar-se tres domicilis l’últim dijous, enmig d’un ambient crispat. Agents dels Mossos d’Esquadra van desallotjar ahir quatre pisos més, inclosos dos habitats per famílies amb fills menors, entre els quals hi ha un nen autista de 7 anys. Està previst que tres desnonaments més es practiquin dijous que ve, i en seguiran més durant les pròximes setmanes i fins al desembre.
Els set desnonaments dictats per usurpació pesen aquests dies sobre llars d’un sol bloc de la rambla de la Mina, el mateix en què els Mossos van esquivar els obstacles que els ocupants van interposar al portal la setmana passada i van accedir perquè es tapiés l’entrada de les primeres vivendes que va donar per recuperades el Consorci de la Mina, l’organisme format per la Generalitat, la Diputació i els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià. Els veïns, però, han reprès dos dels tres domicilis desocupats la setmana passada.
"Hem recuperat dos pisos, un es va obrir dijous i l’altre dissabte", explica un habitant de l’immoble, que també va rebre una resolució d’expulsió. Una font d’una de les institucions partícips del Consorci de la Mina confirma la dada i els Mossos d’Esquadra informen d’una ocupació ocorreguda dissabte a la tarda. La propietat ha interposat denúncies pels dos episodis. Les dues mares soles i amb menors a càrrec desallotjades dijous han tornat a instal·lar-se en aquests domicilis. Expliquen que a les famílies se’ls oferia allotjar en un alberg per tres nits. "No és un lloc segur. ¿Tu portaries els teus fills a compartir sostre amb gent que no coneixes, que potser són violadors?", diu un ocupant.
Durant el llançament, les tres llars van ser blindades amb portes antiocupació. A més, es van quedar uns vigilants dins de cada domicili retornat a l’Administració per tractar que no s’assaltessin de nou. Les mesures no han sigut suficients perquè els ocupants es resignessin a donar els pisos per perduts. Dijous a la tarda, un cop desactivat el dispositiu policial que havia executat la primera tanda de desallotjaments i retirats els furgons desplegats en diversos punts del barri, van tornar a ocupar el primer dels habitatges.
"No hi va haver discussió"
"Els vigilants han desistit i ja no hi són, han marxat tots i sense que hi hagi hagut discussió", va precisar un dels habitants de l’escala. Va assegurar que no hi va haver violència amb els guàrdies: "Els vam dir que hi ha famílies vulnerables. Que, si volien, que ens obrissin i, si no, obriríem nosaltres. Al principi s’hi van negar, però vam acabar obrint. ¿Si ens va costar molt? Uns cinc minuts". Afirma que una de les mares que ha tornat al pis, la Samira, té un informe de vulnerabilitat i va haver de declarar en un judici ràpid divendres. Diu que el jutge va concloure que no se la pot desallotjar sense una alternativa.
El Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Sant Adrià afirmen que els pisos recuperats s’oferiran a veïns del bloc del carrer Venus, pendent d’una demolició que acumula un llarg retard des que es va planificar el 2002 i que ara es preveu el 2028. n
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió
- L’Escabetx, una mirada jove a la cuina de sempre: 'No pots treballar amb algú que no sigui el teu amic
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Una persecució dels Mossos d'Olot a Santa Pau acaba amb un cotxe encastat contra una tanca
- La Generalitat parla amb Blanes i Lloret per obrir un nou centre per a persones sense llar i descongestionar La Sopa
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- La Fundació Irla premia la tasca de Joaquim Nadal per la seva contribució al foment del català