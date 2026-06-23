Controvèrsia local
Veïns de Sabadell denuncien per odi el porter Diego Fuoli que va incitar a insultar Pedro Sánchez
La federació veïnal ha presentat una denúncia a un jutjat de guàrdia i demana a l’Ajuntament vetar el jugador del CE Sabadell pels fets de la celebració de l’ascens
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El porter del Sabadell inicia càntics contra Pedro Sánchez a la festa de l’ascens: «Us diré una expressió i vosaltres responeu el primer que us vingui al cap: Pedro Sánchez...»
Edu Gil
La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVSabadell ) ha presentat una denúncia davant el jutjat de guàrdia pels fets ocorreguts el 20 de juny durant l’acte institucional de celebració de l’ascens del Centre d’Esports Sabadell a Segona Divisió, celebrat des del balcó de l’Ajuntament.
L’entitat considera que el que ha passat podria constituir un presumpte delicte d’odi després que el porter del conjunt arlequinat, Diego Fuoli, animés els aficionats congregats a la plaça Sant Roc a completar una expressió ofensiva dirigida contra el president del Govern, Pedro Sánchez. L’escena va derivar en insults corejats per una part del públic.
En declaracions a EL PERIÓDICO, el president de la FAVSabadell, Manuel Navas, ha explicat que l’objectiu de la denúncia és que sigui la Justícia qui determini si els fets són constitutius de delicte. «Nosaltres ara el que hem fet és posar en coneixement aquest fet perquè la Justícia decideixi. Des de la federació no acceptem aquest comportament», ha afirmat.
La federació ha volgut deixar clar que comparteix l’alegria per l’ascens de l’equip i ha felicitat el Centre d’Esports Sabadell per un assoliment «molt esperat i profundament sentit» per bona part de la ciutat. No obstant, considera que l’eufòria esportiva no pot justificar el que ha passat durant un acte celebrat des d’un espai institucional com el balcó de l’Ajuntament.
Demanen declarar Fuoli persona no grata
A més de la denúncia judicial, la FAVSabadell ha registrat una instància a l’Ajuntament perquè estudiï la declaració de Diego Fuoli com a persona no grata a la ciutat. Així mateix, també ha sol·licitat al Centre d’Esports Sabadell l’obertura d’un expedient disciplinari «contundent» contra el porter.
L’entitat veïnal afirma que el balcó consistorial representa el conjunt de la ciutadania i que no pot utilitzar-se per promoure «insults, crispació i degradació del respecte democràtic». Per això, defensa que celebrar l’ascens esportiu i exigir responsabilitats públiques «és perfectament compatible».
Després de la polèmica, el Centre d’Esports Sabadell va lamentar públicament el succeït i va assegurar que les paraules pronunciades durant la celebració van ser impròpies d’un acte institucional. El club va manifestar que aquests comportaments no representen ni els valors ni l’esperit de l’entitat.
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