ple local
Collboni reactivarà les pistoles tàser per a la Guàrdia Urbana al juliol
Germán González
Fa un any, el govern de Jaume Collboni es va veure com el ple municipal rebutjava l’aprovació del reglament i protocol de les pistoles tàser que havien de portar els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La proposta va ser tombada amb els vots dels Comuns, Esquerra Republicana i Junts, tot i que per raons diferents. No obstant, el PSC té la intenció de portar de nou aquesta proposició en el consell municipal del juliol vinent, tal com ha explicat aquest dimarts l’alcalde de Barcelona.
En una visita a la unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia de Barcelona, Collboni ha reiterat la necessitat que els agents disposin de pistoles elèctriques, tal com els seus comandaments han reclamat. Per això, la intenció del govern municipal és tornar a treure de l’armari el protocol en els pròxims dies per aconseguir aprovar-lo, malgrat que té en contra ERC i Comuns. No obstant, l’opció del PSC és aconseguir que Junts els recolzi en la iniciativa, una opció oberta després que en els últims dies s’ha conegut que el candidat a l’alcaldia per aquesta formació en les eleccions municipals de l’any vinent serà Jordi Martí.
Per això, Collboni ha remarcat que els agents puguin disposar d’aquestes pistoles elèctriques per fer la seva feina amb garanties per als detinguts. En aquest sentit, ha fet una crida als grups municipals i al «sentit comú» per poder tirar endavant l’aprovació d’aquest reglament: «M’agradaria portar-lo amb un acord i estarem en funció de l’acord; confio portar-lo el mes de juliol».
Collboni ha apel·lat directament a Junts, que es va fer enrere en el suport a la proposta en el plenari de fa un any, però demana a ERC que «reflexioni la seva posició» i sigui «coherent». «Ens sorprèn que hi hagi grups com ERC que aixequin la veu i, en canvi, en municipis on l’alcalde o alcaldessa és republicà les mantenen», ha dit l’alcalde’alcalde.
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