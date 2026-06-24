Transports a Catalunya
La Generalitat preveu destinar 4.350 milions a la mobilitat fins al 2036
La Conselleria de Territori planeja dedicar a infraestructures 1.600 milions en quatre anys
El pla suposa elevar la inversió anual a 400 milions
«Resolem un dèficit inversor que s’arrossegava des de feia 13 anys», assenyala el president
Cristina Buesa
El Govern va aprovar ahir el Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) per al període 2026-2036, que preveu inversions per valor de 4.350 milions d’euros en infraestructures de mobilitat, amb l’objectiu de "recuperar el ritme inversor" previ a la crisi econòmica i afrontar el creixement de la població i les noves necessitats de transport a Catalunya.
Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció en un fòrum econòmic celebrat a Barcelona, coincidint amb l’aprovació per part del seu Executiu de l’actualització i ampliació del programa que correspon a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que permetrà encarregar a Infraestructures.cat la licitació i gestió de les futures actuacions.
"Garantim les inversions en projectes clau a tot Catalunya, resolem un dèficit inversor de 4.700 milions que s’arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un gran salt qualitatiu i quantitatiu: el 2010 Catalunya invertia 134 milions per any, ara n’invertirem de mitjana 400", va explicar el president. "Atenem el present i planifiquem el futur", va assegurar a continuació.
1.600 milions en 4 anys
Segons van detallar fonts de Territori, el nou pla contempla una programació d’inversions de 1.600 milions d’euros per als primers quatre anys, entre el 2026 i el 2029, cosa que suposa una mitjana d’uns 400 milions anuals. La previsió és que l’activitat inversora arribi posteriorment als 600 milions anuals a partir del 2030, si se sumen les comandes de gestió o altres fórmules com la col·laboració publicoprivada que estan en estudi.
El Govern justifica aquest gir inversor pel dèficit acumulat durant els últims anys. D’acord amb les dades exposades pel Departament de Territori, entre el 2004 i el 2012 la inversió mitjana anual en infraestructures de mobilitat va rondar els 500 milions d’euros, mentre que entre el 2013 i el 2025 va caure fins a uns 134 milions anuals. El departament xifra en 4.700 milions d’euros el dèficit acumulat d’obres que no es van executar durant aquell període i deixa ben clar que pretén revertir-ho amb aquest encàrrec.
Obres ja planificades
El nou PEA servirà com a marc de planificació per a la pròxima dècada i és un requisit previ per poder licitar i posteriorment adjudicar les obres incloses en el programa. Des de Territori remarquen que l’execució de les infraestructures requereix llargs processos de planificació, negociació amb els municipis, tramitació ambiental i redacció de projectes, per la qual cosa consideren imprescindible disposar d’una programació estable a llarg termini. Afegeixen també que en el cas de les obres que formen part del document, estan prou avançades.
Entre les actuacions amb més dotació i més conegudes i anunciades figuren el programa de millora de la seguretat viària, amb 785 milions d’euros; el desplegament de carreteres 2+1, amb 523 milions; les millores a la xarxa de metro i autobús, amb 510 milions; la prolongació de la línia L-8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre la plaça d’Espanya i Gràcia, amb 489 milions; la variant d’Olot i les Preses, amb 494 milions, i el tramvia del Camp de Tarragona, amb 239 milions.
Metro i orbital, a part
El programa també incorpora noves actuacions, entre les quals hi ha la variant de la C-14 a Tàrrega, que està pressupostada en 70 milions; actuacions d’integració urbana de carreteres per 49 milions més; la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui, amb 45 milions; millores a la C-17 per 20 milions; una nova terminal ferroviària a la plana de Lleida, amb 130 milions, i una nova estació d’autobusos a la plaça d’Espanya, valorada en 60 milions.
Fonts del Govern van precisar que determinades actuacions ferroviàries, com la línia orbital ferroviària (que va a càrrec de l’Estat), l’ampliació de l’L3 fins a Esplugues o les futures extensions de les línies L1 i L3 del metro no formen part d’aquest PEA perquè s’inclouran en programes específics posteriors. Tampoc s’incorporen en aquest document les inversions que es desenvoluparan mitjançant fórmules de col·laboració publicoprivada a llarg termini.
A més de les actuacions incloses al PEA, el departament preveu mobilitzar 1.130 milions d’euros mitjançant comandes de gestió i sumar projectes desenvolupats mitjançant concessions, com la futura actuació entre Berga i Bagà, cosa que elevaria la capacitat inversora global de la Generalitat en mobilitat durant la pròxima dècada.
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