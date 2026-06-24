PROGRAMA ‘Barris per Créixer’
El Govern injecta 30 milions per reduir la pobresa infantil
La Generalitat incorporarà 231 professionals per atendre famílies amb fills en situació vulnerable en una vintena de municipis, d’aquí al 2029.
Pau Lizana Manuel
El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del programa ‘Barris per Créixer’, una prova pilot que preveu intervenir en barris vulnerables de tot Catalunya per reduir la pobresa infantil. El programa, impulsat pel departament de Drets Socials i Inclusió, preveu destinar 30 milions d’euros a la iniciativa i incorporar 231 professionals que acompanyaran les famílies amb fills a càrrec en situació de vulnerabilitat. Tot i que encara no ha transcendit la llista de quins municipis es beneficiaran del programa, l’Executiu ja ha avançat que el pla arribarà a entre 20 i 30 municipis fins al juny del 2029.
Els detalls del desplegament del programa pilot s’acabaran de concretar durant els pròxims mesos, quan s’estableixi quins ajuntaments acaben acceptant participar en la iniciativa. La Generalitat assegura que els municipis seran identificats amb criteris objectius de "vulnerabilitat socioeconòmica i demogràfica". En concret, s’escolliran en funció de l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST) de l’Idescat. "L’objectiu és revertir les dades creixents de pobresa infantil i que ens situen en el primer lloc dels països europeus del nostre entorn", ha defensat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha concretat que hi ha mig milió de menors a Catalunya en situació vulnerable.
Les famílies que acabin sent seleccionades per beneficiar-se de la iniciativa hauran d’estar empadronades al municipi participant, tenir una situació administrativa regularitzada des de fa sis mesos i complir els requisits establerts per accedir a l’ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. La idea de la iniciativa és que un dels nous tècnics incorporats les acompanyi de manera integral. Així, podran facilitar l’accés d’aquestes persones a prestacions socials, derivar-les a altres Serveis Socials que siguin complementaris a la mesura o bé impulsar itineraris personalitzats d’inclusió social, com la participació en algun programa veïnal, per exemple.
El programa pilot, defensa la Generalitat, ha de servir per garantir l’accés de les famílies vulnerables a les prestacions econòmiques a les quals tenen dret; millorar la seva situació econòmica, social i laboral i també aportar evidència sobre el funcionament d’aquesta política pública, que mira de posar sobre el terreny els recursos públics. Paneque ha posat com a exemple que més de la meitat de famílies que tenen dret a rebre una prestació no la sol·liciten, per la qual cosa es farà un "acompanyament efectiu" perquè puguin tramitar-la. El 60% del finançament del pla, que tindrà una durada de tres anys, anirà a càrrec del departament de Drets Socials, mentre que el 40% restant serà sufragat pel Fons Social Europeu Plus.
Finestreta única
La mesura forma part de l’Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya 2025-2030, que busca pal·liar una de les realitats socials més dramàtiques de la societat catalana: gairebé 500.000 nens, nenes i adolescents es troben avui en risc de pobresa. L’Administració vol posar amb aquest programa l’accent en la necessitat de lluitar contra el non-take-up, el percentatge de famílies que, malgrat complir els requisits per accedir a les prestacions, no les sol·liciten. Les estimacions de la Generalitat indiquen que aquest fenomen afecta entre el 25% i el 30% dels potencials beneficiaris de la renda garantida –ajuda que gestiona la Generalitat–; a un 67% dels que podrien tenir l’IMV –estatal– i a un 79% de les famílies que podrien optar al Complement d’Ajuda per a la Infància (CAPI).
A més d’aquests programes, la Generalitat arrossega des de fa una mica més d’un any el compromís d’assumir la gestió de l’IMV. L’acord de Govern aprovat fa unes setmanes per gestionar en una única finestreta totes les ajudes socials ofertes per l’Executiu, avançat per EL PERIÓDICO, també ha de servir per ajudar en aquest sentit i reduir les taxes de no sol·licitud dels ajuts. De moment, en una entrevista amb aquest diari, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va assegurar que l’assumpció de l’IMV es donaria "després de l’estiu".
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