Meteorologia
L’onada de calor deixa 45 graus a Andalusia i 43 a Cantàbria
Cillorigo de Liébana va registrar ahir la tercera temperatura més elevada d’Espanya tan sols per darrere de Montoro i Andújar. El final d’aquest episodi de canícula arribarà a partir de demà.
Valentina Raffio
Espanya sempre ha presumit de tenir un gran refugi climàtic a l’extrem nord peninsular en què, a diferència d’altres regions, les temperatures solien ser més fresques i els estius menys calorosos que a la resta del país. Però el canvi climàtic està donant la volta a aquesta situació i, tal com demostren els registres d’ahir, ja no hi ha regions que siguin immunes als extrems de temperatures. En la tercera jornada de l’onada de calor, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va haver d’activar avisos vermells per calor extrema en diversos punts de Cantàbria i al País Basc davant l’arribada de temperatures de més de 40 oC. Entre les xifres més altes del dia van destacar els 43,2 oC observats al municipi càntabre de Cillorigo de Liébana, que va registrar la tercera temperatura més elevada d’Espanya tan sols per darrere dels 45,2 oC de Montoro, a Còrdova, i dels 43,9 oC d’Andújar, a Jaén.
Els registres indiquen que en molts punts del país ahir va ser un dia més calorós que dilluns, sobretot en punts de la cornisa cantàbrica on, habitualment, les temperatures no solen escalar tant. Segons indica la plataforma MeteoSalut, les altes temperatures registrades al nord peninsular suposen un "risc alt" per a la població local. Les primeres anàlisis indiquen que, en total, hi va haver més localitats que van superar els 40 oC a Espanya. A Catalunya es va sobrepassar aquest llindar a Alcarràs, Lleida i Artesa de Segre, on es van registrar màximes de fins a 41,7 oC. Entre els valors més elevats del dia també van destacar els 43,2 oC de Baztan, a Navarra; els 42,3 d’Amorebieta, a Biscaia; o els 41,2 oC de Segura, a Guipúscoa. En total, almenys sis de les regions van estar en alerta vermella per altes temperatures al País Basc, Cantàbria i Andalusia.
Valors extrems
Entre les dades més destacades de la jornada també figuren els valors extrems de calor nocturna. Entre dilluns i dimarts, els termòmetres van marcar temperatures molt per sobre del normal i van tornar a arribar a mínimes per sobre dels 30 graus de matinada. Des que n’hi ha registres, mai s’havien assolit valors tan alts en una nit de juny. Però després de l’esclat de la primera gran onada de calor de l’estiu, Espanya ha encadenat ja dues nits consecutives en què se supera aquest llindar. Al cap de Gata no es va baixar dels 31,5 oC en cap moment de la nit. I Almeria se’n va anar a dormir a més de 30,3 oC.
Els models apunten que, amb una mica de sort, els termòmetres començaran a baixar a partir d’avui i després, a partir de demà, és possible que es doni per finalitzada la primera gran onada de calor a Espanya. Els meteoròlegs afirmen que després d’aquest esclat de calor caldrà analitzar en profunditat les dades d’aquests dies ja que és molt possible que s’hagin batut rècords fins ara inèdits per a juny que, en principi, al situar-se en l’arrencada de l’estiu no havia de ser tan extremadament càlida. Els models a mitjà termini apunten que les temperatures tendiran a baixar cap a finals de setmana però que tot i així es mantindran en valors elevats per a l’època. Algunes veus afirmen que a partir del cap de setmana podria donar-se un repunt de les temperatures però encara és aviat per confirmar-ho.
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