CELEBRACIÓ
Milers de persones omplen el litoral durant la revetlla
Els barcelonins s’aboquen a les fogueres i festes de barri, mentre
les platges s’omplen a vessar sobretot de turistes i població forana, que munten les seves pròpies festes davant la mar.
Patricia Castán
Uns per tradició i altres per fer una capbussada per alleujar la cúpula de calor que marca una de les revetlles de Sant Joan més tòrrides dels últims anys. Milers de persones van prendre ahir a la nit el litoral de Barcelona per divertir-se al caliu de fogueres i festes i també per poder brindar en banyador. A la capital catalana, un gran desplegament de seguretat es va desplegar des de mitja tarda a les platges, plenes ja al capvespre, però en altres municipis de l’àrea metropolitana i Maresme la sorra també es va convertir en un escenari principal de la celebració.
Els ciutadans que es van estimar més sopar amb aire condicionat a casa van baixar a contemplar les nombroses fogueres organitzades a la capital catalana, després que la Flama del Canigó arribés a la plaça de Sant Jaume, a les sis de la tarda, per ser repartida als focs dels barris. Al de Sant Antoni, a Floridablanca amb Entença, cap a les nou del vespre centenars de persones es van congregar davant les flames enmig d’un gran terrabastall de petards i de la calor.
Fraternitat veïnal
Davant el mercat de la Barceloneta encara era de dia quan el foc cremava i els veïns es preparaven per al sopar de germanor, que per unes hores va tornar l’essència al barri mariner, lluny de l’atrafegament turístic. Manel Martínez celebrava el "bon ambient" i l’esforç dels veïns per a aquest retrobament, en què només calia reservar cadires i baixar amb el sopar i les begudes de casa. Un DJ va amenitzar el sopar fins a les 2 de la matinada a la plaça de Joan Boscà. Els diables de la Barceloneta van ser els protagonistes d’una nit de foc al cor del barri.
Ben a prop, a la platja de Sant Miquel es va viure una singular revetlla sostenible, amb rituals del solstici d’estiu, escacs, ioga i dansa. La celebració era inclusiva, sense alcohol i amb recollida de residus, però animada. A les platges de Barcelona es dona la paradoxa que els xiringuitos no poden muntar festes, ni tenir un DJ com abans de la pandèmia, sinó que mantenen el fil musical bàsic i tan sols allarguen l’horari de restauració una hora més del que és habitual, fins a dos quarts de quatre de la matinada. En canvi, el litoral es converteix en una gran festa, en què milers de persones porten el seu propi pícnic, la barra de bar i fins i tot grans equips de música alimentats amb generadors.
L’encarregat d’un dels xiringuitos carregava entrada la nit contra la normativa municipal: "És increïble que ara no ens deixin tenir DJ, ni es pugui ballar, però que a uns metres la gent pugui portar música a tot volum, fer botellón i fins i tot comprar drogues amb facilitat, perquè hi ha tantíssima gent a la sorra que és impossible de controlar". Apuntava que molts empresaris s’estimaven més ni obrir aquella nit, en què els llauners fan "més negoci" que no pas ells.
I és que des de mitja tarda, el flux de persones cap al litoral va ser continuat, tot i que molts van preferir anar-hi després de sopar, passades les deu del vespre i amb l’esperança que remetés la calor. Una marea humana formada sobretot per grups de turistes i d’immigrants residents a la ciutat que van omplir la sorra abans de mitjanit.
"Si bades, et roben"
Hi havia també joves disposats a una nit de diversió low cost a la fresca, com la noia d’uns vint anys Úrsula i 13 amics, molts d’ells estudiants, que planejaven la celebració diverses setmanes. Cadascú comprava una petita llista de provisions, en especial begudes perquè veuen prohibitius per a la seva economia els preus dels xiringuitos. Tenien previst instal·lar-s’hi abans, però "la calor" els va fer posposar l’aterratge a la sorra de la Mar Bella fins passades les nou del vespre. "Farem algun bany, però fent torns per vigilar perquè si bades et roben".
L’Ajuntament va desplegar un gran operatiu, tenint en compte que l’any passat més de 92.000 persones van gaudir de la revetlla al litoral de la ciutat. Fins a les 3.00 hores hi havia 12 informadors recorrent totes nou platges, també servei de megafonia (que a les 6 del matí recordaria que les platges han de quedar buides per a la neteja) i dispositius mèdics, amb tres ambulàncies i el grup de salvament aquàtic dels Bombers de Barcelona.
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