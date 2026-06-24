Onada de calor
Montoro (Còrdova) arriba a la temperatura més alta d’Espanya amb 45,1 graus i iguala el rècord històric per a un mes de juny
El municipi cordovès iguala la marca històrica de juny registrada el 1965 a la província, en una jornada de calor extrema
Fabiola Mouzo
La jornada d’aquest episodi de calor extrema ha tornat a deixar temperatures excepcionals a la província de Còrdova i en bona part del país, en un context d’onada de calor que manté valors molt elevats de manera persistent des de primeres hores del dia. La calor ha sigut especialment intensa durant les hores centrals, amb registres que han superat àmpliament la barrera dels 40 graus en nombrosos punts del territori, arribant als 45 graus a Montoro.
Amb això, el rècord de temperatura en un mes de juny a la província de Còrdova s’ha trencat aquest dimarts a Montoro, on els termòmetres han arribat als 45,1 graus, un valor que se situa en el llindar de la sèrie històrica i que podria superar la marca absoluta vigent des de 1965. En el conjunt nacional, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest registre ha sigut el més alt del dia a Espanya, en un episodi de calor extrema que ha deixat valors molt elevats en àmplies zones del país.
La dada de referència iguala el del rècord del 26 de juny de 1965
La dada de referència amb què es compara és el rècord històric de juny a Còrdova capital, on el 26 de juny de 1965 es van arribar als 45,0 graus, una xifra que s’ha mantingut com el màxim absolut en un mes de juny a la província durant sis dècades. L’Aemet haurà de confirmar si el valor d’aquest dimarts a Montoro suposa una nova marca històrica provincial o una igualació d’aquest registre.
La jornada ha estat marcada per temperatures molt elevades en nombrosos punts del territori, amb màxims que han superat àmpliament els 40 graus en gran part d’Andalusia i altres comunitats, en un context d’onada de calor persistent.
Màximes molt elevades a la província
Junt amb el rècord provincial de Montoro, destaquen Cardeña (41,5) i la capital (41,3), tots dos per sobre dels 41 graus. També s’han situat entorn o per sobre dels 40 graus localitats com Espiel (40,7), La Rambla (40,7), Priego de Córdoba (40,3), Doña Mencía (40,2), Fuente Palmera (40,2) i Hinojosa del Duque (40,1), reflectint un episodi de calor molt estès.
En nivells també molt elevats, tot i que lleugerament inferiors, s’han registrat valors com els de Villanueva de Córdoba (39,2), Benamejí (39,5) o Aguilar de la Frontera (38,1), confirmant que pràcticament tota la província ha estat sota temperatures extremes durant la jornada.
De cara a dimecres, la previsió de l’Aemet apunta a un lleuger descens de les temperatures, tot i que la calor continuarà sent intensa a la província. S’esperen valors que encara podran rondar o superar els 39 graus en zones de l’interior, especialment a la campanya, on s’ha activat l’avís groc.
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