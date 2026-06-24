Festival de Gamma Extra
Els Xiquets de Valls fan saltar la banca en una diada de Sant Joan amb el Concurs de Castells a l’horitzó
Vuit novetats de Gamma Extra entre les dues colles, sumant la diada de Completes, entre les que destaca la doble aposta pel 4 de 9 sense folre
Una revolucionada Colla Vella es reivindica a la seva festa major amb el millor Sant Joan de la història
CANVIS | Valls modifica els horaris i formats dels actes i les diades castelleres de la Festa Major de Sant Joan
Jan Magarolas
És any de Concurs de Castells i es nota. En menys de 24 hores, Valls ha viscut per la seva festa major vuit castells de gamma extra, entre els quals, dos 4 de 9 sense folre. La Diada de Sant Joan ha superat totes les expectatives i, en un temps rècord de poc menys de dues hores i mitja i amb una temperatura de més de 32 °C, les dues colles dels Xiquets de Valls, Vella i Joves, han signat unes actuacions més pròpies de finals d’any que d’una diada que, no fa pas tant, era considerada el tret de sortida de la temporada castellera.
Qui digui que el resultat de Sant Joan a Valls no ha tingut en compte la cita del primer diumenge d’octubre a Tarragona, s’equivoca. Avançar els objectius castellers, treballar les estructures més grans i portar castells amples per tenir més castellers de fons d’armari són tres fites d’aquests 23 i 24 de juny a la capital de l'Alt Camp que deixen entreveure una temporada d’infart, tant pels grans castells com per les sorpreses de les colles candidates a ‘conquerir’ el trofeu del Concurs.
El ‘castell total’, protagonista
Sant Joan s’ha iniciat aquest 2026 una hora abans del que és habitual, a les 12:00 hores del migdia, a la plaça del Blat de Valls, per contrarestar mínimament l’efecte de la intensa calor d’aquest inici d’estiu. La Colla Joves Xiquets de Valls ha obert plaça amb un 3 de 9 amb folre de manual, tranquil i aplomat, el quart de l’any. Al costat, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha començat més forta, amb el primer Gamma Extra del dia, el 5 de 9 amb folre. Aquest ha pujat molt nerviós i lent, però s’ha pogut descarregar, previ intent desmuntat, per primer cop enguany, després que els quedés carregat fa unes setmanes al Vendrell. Primer dels quatre ‘trumfos’ que han llençat avui els de la camisa rosada.
A segona ronda han arribat els plats més forts del dia. El 4 de 9 sense folre s’ha vestit de dos colors i ha fet acte de presència als dos costats de la plaça, com si els Xiquets de Valls juguessin a la pregunta i resposta amb un dels castells més difícils que s’ha descarregat mai. L’anomenat ‘castell total’ ha estat una sorpresa a la banda vermella de la Joves i un cop d’autoritat inapel·lable, que ha exigit una defensa important als pisos superiors i que només ha perillat un cop havia passat l’enxaneta. Els ‘diables vermells’ han signat, així, el 4d9sf més matiner de la història dels castells i han assentat les bases del seu millor Sant Joan.
La Vella ha repetit el guió uns minuts més tard a l’altre costat, això sí, sense tants nervis al tronc ni la canalla i amb ple poder. El castell ha pujat ràpid i s’ha descarregat amb una plaça del Blat eufòrica gràcies al duel vallenc, per bé que a mig gas i amb poc públic per la intensa calor d’aquest migdia. El 4d9sf ara apareix com el castell de més valor que s’ha vist enguany a les places i com a valor segur dels Xiquets de Valls en aquesta carrera fins al Concurs i Santa Úrsula a l’octubre.
Festival de Gamma Extra
Les dues colles han signat a tercera ronda més estrenes: la Joves ha optat pel primer 2 de 9 amb folre i manilles de l’any, treballat fins a l’extenuació als pisos de segons, terços, quarts i quints. El castell ha exigit batalla fins al final de tot, amb un folre i unes manilles que han patit de valent per evitar enfonsar-se. El pilar de 6 del final ha tancat una actuació absolutament extraordinària i que ha brillat amb llum pròpia.
La Colla Vella, en canvi, ha escollit el 7 de 9 amb folre, molt poc habitual a les places, per tancar les rondes de castells. Després d’un intent desmuntat, els ‘rosats’ l’han descarregat amb canvis al tronc, per tercer cop a la seva història i per primer aquest 2026. Als pilars, enèsima novetat en poques hores: la Vella ha descarregat el pilar de 8 amb folre i manilles i, amb ell, la primera estructura emmanillada de l’any, per signar el millor Sant Joan de la història.
Unes hores abans, Joves i Vella havien coincidit al mateix lloc en una diada de Completes que també s’avançava unes hores. En destaquen el 4 de 9 amb folre i pilar i el 9 de 8 de la Colla Vella, també novetats, per signar un descomunal repòquer de Gamma Extra. La Vella ha llegit les dues actuacions com dues meitats d'una mateixa diada amb moltes rondes i això li ha permès guanyar una monumental quantitat de passes endavant. El castell més important de la Joves el dia 23 va ser el 3 de 9 amb folre.
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