Adeu a l’onada de calor
Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
Al Mediterrani i les Balears no s’esperen grans canvis ja que, per exemple, Barcelona continuarà rondant els 32 graus i Mallorca els 35 graus
Espanya acaba de viure els dos dies més càlids per a un mes de juny des que existeixen registres
Valentina Raffio
La primera gran onada de l’estiu ha acabat. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) confirma l’arribada d’un canvi de temps que provocarà una baixada de fins a 8 graus als termòmetres i que, per fi, posarà fi a aquest episodi de calor extrema. El fenomen, que es va iniciar diumenge passat, s’ha allargat durant un total de quatre jornades, ha deixat rècords absoluts de temperatures i ha obligat a activar una tanda inèdita d’avisos vermells al nord peninsular, fins ara considerat un dels grans ‘refugis climàtics’ d’Espanya. Els models apunten a una baixada de les temperatures que, en alguns casos, provocarà una caiguda dels termòmetres de més de 8 graus respecte als dies anteriors. I amb això, afirmen els experts, podrem donar per finalitzada la primera gran onada de calor de l’estiu.
Segons afirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el fenomen no serà uniforme. Al Mediterrani i les Balears no s’esperen grans canvis en les temperatures ja que, per exemple, Barcelona continuarà rondant els 32 graus i Mallorca els 35 graus. On sí que es deixarà notar l’alleujament tèrmic és en ciutats com Sevilla, Badajoz, Jaén i Madrid on, després de diversos dies per sobre dels 40 graus, els termòmetres podrien baixar fins als 30 o 32 graus. A Bilbao i Sant Sebastià s’espera un descens respecte als últims dies però, tot i així, el mercuri continuarà marcant entre 33 i 35 graus. A Logronyo, Pamplona, Lleida o Saragossa sembla que les temperatures es mantindran en 38 i 40 graus.
Els meteoròlegs adverteixen que, en alguns punts, la baixada de les temperatures podria coincidir amb la formació de tempestes que podrien ser localment fortes, a Galícia, comunitats cantàbriques, Alt Ebre i Pirineus. De cara a divendres i al cap de setmana, les nits seran progressivament més fresques i les nits tropicals quedaran limitades principalment al Mediterrani, el nord-est i algunes zones del centre i sud peninsular. Les temperatures diürnes repuntaran lleugerament, tot i que sense arribar als valors extrems dels dies previs. Diumenge s’espera una baixada acusada de les temperatures al Cantàbric i l’Alt Ebre, cosa que posarà fi a la calor intensa que encara persistia al País Basc i Navarra. A la resta del país predominarà el temps estable i assolellat, amb màximes generalment pròpies de finals de juny. A principis de la setmana vinent podria produir-se un nou ascens tèrmic, tot i que la seva intensitat encara presenta certa incertesa i s’haurà de confirmar en futures actualitzacions dels pronòstics.
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