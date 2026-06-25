Comença el tall de l’L9/10 Nord del metro de Barcelona
El Periódico
Les estacions de la Sagrera i Onze de Setembre de la línia L9/10 Nord es mantindran des del 24 de juny fins al 6 de setembre fora de servei per executar les obres de connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de la línia.Les estacions de la Sagrera i Onze de Setembre de la línia L9/10 Nord es mantindran des d’aquest dijous 24 de juny fins al 6 de setembre fora de servei per poder executar les obres de connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de la línia. Les obres, que porta a terme la Conselleria de Territori, es posen en marxa i es desenvoluparan en dues fases. La primera preveu deixar fora de servei el tram entre aquestes dues estacions fins al 30 d’agost. En la segona, el tall s’estendrà fins a l’estació de Bon Pastor i deixarà fora de servei el tram entre la Sagrera i aquesta estació del 31 d’agost al 6 de setembre.Les obres, que porta a terme la conselleria de Territori, es posen en marxa i es desenvoluparan en dues fases. La primera preveu deixar fora de servei el tram entre aquestes dues estacions fins al 30 d’agost. En la segona fase, el tall s’estendrà fins a l’estació de Bon Pastor i deixarà fora de servei el tram entre la Sagrera i aquesta estació del 31 d’agost al 6 de setembre.
L’alternativa de transport que proposa la Generalitat és el metro, mitjançant l’enllaç amb l’L1 a Fondo i amb l’L2 a Gorg. Les línies regulars de bus H8, 34 i 126 recorren el tram afectat.L’alternativa de transport que proposa la Generalitat és el mateix metro, mitjançant l’enllaç amb l’L1 a Fondo i amb l’L2 a Gorg. Així mateix, les línies regulars de bus H8, 34 i 126 recorren el tram afectat. TMB ha habilitat un servei alternatiu d’autobusos que farà el recorregut entre les estacions tancades durant la primera fase amb un interval d’entre 6 i 11 minuts els dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. Els autobusos circularan en el mateix horari del metro. Dissabte a la nit el servei funcionarà tota la nit.TMB ha habilitat també un servei alternatiu d’autobusos que recorrerà el tram afectat de la primera fase amb un interval d’entre 6 i 11 minuts els dies laborables i de 10 minuts els dissabtes i festius. El servei està cobert per quatre vehicles els dies feiners i per dos els dissabtes i dies festius. Els autobusos circularan en el mateix horari del metro. Per això, igual que passa amb el suburbà, la nit de dissabte a diumenge el servei funcionarà tota la nit.
En els dos sentits
En direcció Onze de Setembre, els vehicles circularan per l’avinguda Meridiana, pels carrers Dublín, Rovira i Virgili, Pare Manyanet i Josep Soldevila i per la rambla Onze de Setembre. En direcció la Sagrera, els vehicles sortiran d’Onze de Setembre i seguiran per Gran de Sant Andreu i el carrer Garcilaso fins a la intersecció amb l’avinguda Meridiana, on s’ubicarà el punt final. El temps de tornada s’estima en 23 minuts.En direcció Onze de Setembre, els vehicles circularan per l’avinguda Meridiana i pels carrers Dublín, Rovira i Virgili, Pare Manyanet, Josep Soldevila i rambla Onze de Setembre. En direcció la Sagrera, els vehicles sortiran de la mateixa rambla Onze de Setembre i continuaran per Gran de Sant Andreu i el carrer Garcilaso fins a la intersecció amb l’avinguda Meridiana, on s’ubicarà el punt final. El temps de tornada s’estima en uns 23 minuts aproximadament. Entre el 31 d’agost i el 6 de setembre, en sentit Bon Pastor, els vehicles circularan per Meridiana i els carrers Dublín, Rovira i Virgili, Pare Manyanet, Josep Soldevila, Segre i Sant Adrià.
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