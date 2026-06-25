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En vigor a l’octubre

El Govern fixa en 15 anys l’edat mínima per conduir patinets i l’ús obligatori de casc

La regularització del patinet a Espanya: els 7 milions de propietaris hauran de pagar entre 80 i 250 euros

Patinet elèctric.

Patinet elèctric. / EL DÍA

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David López Frías

Madrid

El Govern ha aprovat una modificació del Reglament General de Circulació per millorar la protecció dels usuaris vulnerables, que fixa en 15 anys l’edat mínima per conduir vehicles de mobilitat personal, com els patinets, i estableix l’ús obligatori del casc, igual com per als ciclistes.

A més, serà obligatori l’ús de guants per a conductors i passatgers de motocicletes i ciclomotors, així com de calçat tancat en tota mena de vies, mentre que els taxistes hauran de portar posat el cinturó en tot moment.

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Són algunes de les principals novetats de la reforma que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, que entrarà en vigor l’1 d’octubre, excepte pel que fa al casc homologat per a usuaris de motocicletes que ho farà l’1 d’octubre del 2027.

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