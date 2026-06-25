L’onada de calor acumula a Espanya 108 morts
Un 60,2% de les víctimes són dones i un 95,4% són persones de més de 65 anys
Beatriz Pérez
Un total de 108 persones van morir a Espanya entre diumenge i dimarts a causa de l’onada de calor, la primera de la temporada i una de les més virulentes registrades durant un mes de juny. Segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III, diumenge van morir vuit persones per causes atribuïbles a les altes temperatures; dilluns en van ser 34; i dimarts la xifra es va enfilar fins als 66. De les 108 morts, un total de 13 van tenir lloc a Catalunya.Un total de 108 persones van morir a Espanya entre diumenge i dimarts a causa de l’onada de calor, la primera de la temporada i una de les més virulentes registrades el mes de juny. Segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diaria MoMo de l’Institut de Salut Carles III, diumenge van morir vuit persones per causes atribuïbles a les altes temperatures; dilluns 34; i dimarts, 66. D’aquestes 108 morts, un total de 13 han tingut lloc a Catalunya.
D’aquestes 108 morts, la majoria (65, un 60,2%) corresponen a dones i la resta (42) a homes. El gruix de les víctimes eren més grans de 65 anys: 103 dels 108 morts (el 95,4%) tenien més de 65 anys. D’aquests, 75 tenien més de 85 anys; 21 tenien entre 75 i 84 anys; i set tenien entre 65 i 74 anys. El 69,4% de morts van ser de persones de més de 85 anys.De les 108 morts, la majoria (65, xifra que suposa un percentatge del 60,2%) corresponen a dones, i la resta (42) a homes. Per edats, el gruix de les víctimes són majors de 65 anys: concretament 103 dels 108 morts (el 95,4%) tenien més de 65 anys. D’aquests, 75 tenien més de 85 anys; 21 eren a la franja d’entre 75 i 84 anys; i set tenien entre 65 i 74 anys. És a dir el 69,4% de morts són de persones de més de 85 anys.
Dels 13 morts a Catalunya, vuit eren dones. El gruix de les defuncions (12) va passar dimarts i només una va passar dilluns. Per edats: vuit dels morts tenien més de 85 anys; tres tenien entre 75 i 84 anys; un, entre 65 i 74; i un altre, entre 45 i 64. En resum, el 92,3% de víctimes –12 de les 13– tenien més de 65 anys.
Almenys dos dels morts a Catalunya són de la demarcació de Lleida: una dona de més de 85 anys i un home d’entre 65 i 75, segons el diari Segre. La zona de Ponent és la més afectada per les elevades temperatures: localitats com Alcarràs, Lleida i Artesa de Segre van registrar dimarts màximes de fins a 41,7ºC. Amb tot, l’actual onada de calor està afectant tot Espanya i ha deixat 45ºC a Andalusia i més de 43ºC a Cantàbria, considerada fins ara un refugi climàtic a Espanya.
Des de principis del 2026, segons les estimacions del sistema MoMo, han mort 1.327 persones a Espanya per causes atribuïbles a les temperatures.En el que portem del 2026, segons les estimacions del sistema MoMo, a Espanya haurien mort 1.327 persones per causes atribuïbles a les temperatures.
Amenaça a la salut
Les onades de calor extrema com la que actualment afecta Europa i altres zones de l’hemisferi nord són una de les amenaces més grans a la salut derivades del canvi climàtic, amb 500.000 morts anuals a escala global. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va advertir sobre aquesta situació.Les onades de calor extrema com la que actualment afecta Europa i altres zones de l’hemisferi nord són una de les amenaces més grans a la salut derivades del canvi climàtic, amb 500.000 morts anuals a nivell global, ha advertit aquest dimecres el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Moltes d’aquestes morts són evitables", va destacar, i va recordar que els col·lectius que corren més risc són persones de la tercera edat, pacients amb malalties cròniques, nens, dones embarassades o treballadors exposats a calor extrema."Moltes d’aquestes morts són evitables", va destacar Tedros en roda de premsa, on va recordar que els col·lectius que corren més risc són persones de la tercera edat, pacients amb malalties cròniques, nens, dones embarassades o treballadors exposats a calor extrema, entre d’altres.
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