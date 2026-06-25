Les temperatures remeten amb descensos de fins a vuit graus
L’episodi de canícula extrema va deixar entre dimarts i ahir els dos dies més càlids mai registrats en un mes de juny a Espanya
Valentina Raffio
La primera gran onada de calor de l’estiu està a punt d’acabar. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) confirma l’arribada avui d’un canvi de temps que provocarà una baixada de fins a vuit graus als termòmetres i que posarà fi a aquest episodi de calor extrema. El fenomen, que es va iniciar diumenge passat, s’ha allargat durant quatre jornades, ha deixat rècords absoluts de temperatures i ha obligat a activar una tanda inèdita d’avisos vermells al nord peninsular, considerat un dels grans refugis climàtics d’Espanya.
Les primeres anàlisis indiquen que entre dilluns i dimarts es van registrar les dues jornades de juny més càlides des que existeixen registres. Ahir, en els espeternecs finals d’aquest episodi, l’onada de calor va obligar a activar de nou alertes al País Basc i Cantàbria davant de màximes que van tornar a superar els 42 graus.La primera gran onada de l’estiu està a punt d’acabar. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) confirma l’arribada d’un canvi de temps en les pròximes hores que provocarà una baixada de fins a 8 graus als termòmetres i que, per fi, posarà fi a aquest episodi de calor extrema. El fenomen, que es va iniciar diumenge passat, s’ha allargat durant un total de quatre jornades, ha deixat rècords absoluts de temperatures i ha obligat a activar una tanda inèdita d’avisos vermells al nord peninsular, fins ara considerat un dels grans ‘refugis climàtics’ d’Espanya. Les primeres anàlisis indiquen que entre dilluns i dimarts es van registrar les dues jornades de juny més càlides des que existeixen registres. I aquest dimecres, a les bufetades finals d’aquest episodi, l’onada de calor ha obligat a activar de nou alertes al País Basc i Cantàbria davant de màximes que han tornat a superar els 42 graus. Una cosa fins ara impensable. Sobretot per a un inici d’estiu. La xifra més alta del dia es va registrar a Ramales de la Victoria, Cantàbria, on els termòmetres van vorejar els 43ºC. També es va superar el llindar dels 42ºC a Bilbao, Cillorigo de Liébana i Sopuerta, totes a Biscaia. Durant aquesta jornada, a Cantàbria, el País Basc i Navarra va fer més calor que a Andalusia i Extremadura. A Catalunya, les màximes van tornar a recaure en Lleida i Alcarràs, on els termòmetres van superar de nou els 40ºC.Després de diversos dies consecutius de temperatures extremes, aquest dimecres s’han hagut de tornar a activar avisos de nivell vermell per calor al litoral càntabre i basc. La xifra més alta del dia, de fet, s’ha registrat a la localitat de Ramales de la Victòria, a Cantàbria, on els termòmetres han vorejat els 43 graus. Els registres confirmen que també s’ha superat el llindar dels 42 graus a Bilbao, el municipi càntabre de Cillorigo de Cillorigo de Liébana i la ciutat basca de Sopuerta, a la província de Biscaia. Durant aquesta jornada, a Cantàbria, el País Basc i Navarra va fer més calor que a Andalusia i Extremadura. A Catalunya, les màximes van tornar a recaure en Lleida i Alcarràs, on els termòmetres van superar de nou la barrera dels 40 graus.
Una primera anàlisi dels registres d’aquesta onada de calor revela que, tal com estaven advertint els experts, aquest episodi ha sigut de rècord. Les dades del 22 i 23 de juny, els dos dies àlgids del fenomen, confirmen que es consoliden com els més càlids des que existeixen registres. Des de l’any 1950, mai s’havien observat dues jornades tan càlides al juny, quan se suposa que l’estiu tot just està començant. Segons assenyalen els models, l’onada de calor ha generat una anomalia mitjana de la temperatura de fins a 7,1 graus i ha deixat centenars de rècords de temperatura a tot el país. Entre dilluns i dimarts es van registrar les dues nits més càlides d’un mes de juny, i van ser les dues primeres nits de l’estiu en què es registren unes mínimes per sobre dels 30 graus.Una primera anàlisi dels registres d’aquesta onada de calor revela que, tal com venien advertint els experts, aquest episodi ha sigut de rècord. Les dades del 22 i 23 de juny, els dos dies àlgids del fenomen, confirmen que aquestes dues jornades es consoliden com els dos dies de juny més càlids des que existeixen registres. Des del 1950 fins ara, mai s’havien observat dues jornades tan càlides durant un mes de juny, quan se suposa que l’estiu tot està començant i que, per tant, no hi hauria d’haver temperatures tan extremes. Però en aquesta ocasió, segons apunten els models, l’onada de calor ha explotat fins al punt que ha generat una anomalia mitjana de la temperatura de fins a 7,1 graus i ha deixat centenars de rècords de temperatura fins ara impensables a tot el país. En el balanç final d’aquest episodi també destaca que entre dilluns i dimarts es van registrar les dues nits més càlides mai registrades durant un mes de juny al país. I les dues primeres nits de juny en què es registren mínimes per sobre dels 30 graus.
Els models apunten que amb la baixada de temperatures prevista per avui, es donarà per finalitzada la primera gran onada de calor de l’estiu.Els models apunten que en les pròximes hores es produirà una baixada de les temperatures que, en alguns casos, provocarà una caiguda dels termòmetres de més de 8 graus respecte als dies anteriors. I amb això, afirmen els experts, podrem donar per finalitzada la primera gran onada de calor de l’estiu. Segons afirma l’Aemet, el fenomen no serà uniforme. Al Mediterrani i les Balears no s’esperen grans canvis, ja que Barcelona continuarà rondant els 32ºC i Mallorca els 35ºC. On sí que es deixarà notar l’alleujament tèrmic és en ciutats com Sevilla, Badajoz, Jaén i Madrid, on els termòmetres podrien baixar fins als 30ºC o 32ºC. A Bilbao i Sant Sebastià s’espera un descens, però el mercuri continuarà marcant entre 33ºC i 35ºC. A Logronyo, Pamplona, Lleida o Saragossa sembla que les temperatures es mantindran entre 38ºC i 40ºC.Segons afirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el fenomen no serà uniforme. Al Mediterrani i les Balears no s’esperen grans canvis en les temperatures ja que, per exemple, Barcelona continuarà rondant els 32 graus i Mallorca els 35 graus. On sí que es deixarà notar l’alleujament tèrmic és en ciutats com Sevilla, Badajoz, Jaén i Madrid on, després de diversos dies per sobre dels 40 graus, els termòmetres podrien baixar fins als 30 o 32 graus. A Bilbao i Sant Sebastià s’espera un descens respecte als últims dies però, tot i així, el mercuri continuarà marcant entre 33 i 35 graus. A Logronyo, Pamplona, Lleida o Saragossa sembla que les temperatures se’n mantindran 38 i 40 graus.
Els meteoròlegs adverteixen que la baixada de les temperatures podria coincidir amb la formació de tempestes localment fortes a Galícia, les comunitats cantàbriques, l’Alt Ebre i el Pirineu. De cara a divendres i al cap de setmana, les nits seran més fresques i les nits tropicals quedaran limitades al Mediterrani, el nord-est i algunes zones del centre i el sud peninsular. Les temperatures diürnes repuntaran lleugerament, tot i que sense arribar als valors extrems dels dies previs.
Estable i assolellat
Diumenge s’espera una baixada acusada de les temperatures al Cantàbric i l’Alt Ebre, que posarà fi a la calor intensa que persistia al País Basc i Navarra. A la resta del país predominarà el temps estable i assolellat, amb màximes pròpies de finals de juny. A principis de la setmana vinent es podria produir un nou ascens tèrmic, tot i que la seva intensitat encara presenta incertesa i s’haurà de confirmar en futures actualitzacions dels pronòstics.Els meteoròlegs adverteixen que, en alguns punts, la baixada de les temperatures podria coincidir amb la formació de tempestes que podrien ser localment fortes, a Galícia, comunitats cantàbriques, Alt Ebre i Pirineu. De cara a divendres i al cap de setmana, les nits seran progressivament més fresques i les nits tropicals quedaran limitades principalment al Mediterrani, el nord-est i algunes zones del centre i sud peninsular. Les temperatures diürnes repuntaran lleugerament, tot i que sense arribar als valors extrems dels dies previs. Diumenge s’espera una baixada acusada de les temperatures al Cantàbric i l’Alt Ebre, posant fi a la calor intensa que encara persistia al País Basc i Navarra. A la resta del país predominarà el temps estable i assolellat, amb màximes generalment pròpies de finals de juny. A principis de la setmana vinent podria produir-se un nou ascens tèrmic, tot i que la seva intensitat encara presenta certa incertesa i s’haurà de confirmar en futures actualitzacions dels pronòstics.
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