Més dones que homes
L’Agència de Salut Pública destaca que hi ha més perfils vulnerables a la canícula entre la població femenina per la soledat, la vellesa i les condicions de vida.
Jordi Ribalaygue
La calor s’ha revelat com una variable més letal per a la població femenina de Barcelona que per a la masculina als estius de l’última dècada. D’acord amb els estudis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el 12,1% de les morts de dones a la capital entre el maig i el setembre del 2025 es van deure a les altes temperatures, que van causar el 2,36% de les morts d’homes registrades durant el mateix període a la ciutat. "No és que la calor afecti més les dones pel fet de ser dones, sinó que entre les dones hi ha més presència de perfils especialment vulnerables, sobretot dones grans i dones en situació socioeconòmica més desfavorida", remarca l’organisme sanitari.
L’ASPB respon a EL PERIÓDICO que "no es pot explicar per una única causa" per què el temps sufocant origina més víctimes femenines que masculines. "La interpretació més probable és que hi ha una combinació de factors", dedueix. "El principal segurament és que, entre les persones d’edat avançada, hi ha moltes més dones –infereix–; tenen una esperança de vida més alta, i l’edat és un dels factors que més augmenta la vulnerabilitat davant la calor".
L’ens recorda que "la gent gran té més dificultats per regular la temperatura corporal, poden tenir més malalties cròniques, prendre medicació que interfereix amb la resposta a la calor i tenir més dependència o aïllament social". Hi afegeix les condicions de vida. "En el cas de les dones grans, és més freqüent que visquin soles i també poden acumular situacions de més vulnerabilitat econòmica", destaca l’agència. Assenyala que aquestes circumstàncies "poden fer més difícil adaptar-se a la calor, sobretot si l’habitatge està mal aïllat, no està ben adaptat a temperatures altes o si hi ha dificultats per assumir el cost de refrigerar la llar".
La confluència de fragilitats davant la pujada dels termòmetres que l’agència esmenta traça el perfil de les persones que estan més exposades al perill quan l’ambient es fa irrespirable a l’estiu. "El risc més elevat observat en dones probablement reflecteix la suma de diversos factors que sovint coincideixen: edat avançada, pitjors condicions socioeconòmiques, soledat, habitatges menys adaptats i més dificultats per protegir-se de la calor", enumera l’ASPB.
"També hi pot haver diferències fisiològiques en la manera com el cos respon a les temperatures elevades", puntualitza l’organisme. No obstant, afegeix tot seguit que "les dades apunten sobretot a una combinació de factors biològics, socials i de condicions de vida".
Els indicadors de l’ASPB no només mostren que la calor causa més mortalitat en les dones que en els homes, sinó que la tendència ha tendit a accentuar-se, sobretot l’últim any. L’òrgan aconsella "prudència" davant les dades.
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