Onze detinguts i una baralla amb matxets a la platja de la Mar Bella
La Guàrdia Urbana va començar a desallotjar ahir a dos quarts de set del matí les platges, on es van acumular fins a 70 tones de residus.
Glòria Ayuso
La revetlla de Sant Joan a Barcelona es va saldar amb 11 detinguts, una agressió amb arma blanca a la platja de la Mar Bella i prop de 90.000 persones concentrades al litoral de la ciutat durant la nit. Tenint en compte l’alta afluència habitual en aquesta celebració, el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, va fer un balanç positiu i va assegurar que va ser una revetlla "intensa però relativament tranquil·la".
La principal incidència de la nit va ser una baralla amb matxets a la platja de la Mar Bella. Com a conseqüència, una persona va resultar ferida per arma blanca amb una ganivetada a l’esquena que li va provocar una ferida oberta, tot i que ahir no es temia per la seva vida. El presumpte autor de l’agressió va ser detingut.
Decomís d’armes blanques
La resta de detencions van ser majoritàriament per furts. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va fer durant la nit 32 assistències i 17 trasllats a centres mèdics, bona part per consum de begudes alcohòliques i en cap dels casos amb risc per a la vida dels afectats.
Batlle va destacar que la proliferació d’armes blanques continua sent un dels principals reptes per als cossos policials. "Ens ha preocupat la mida d’alguns d’aquests instruments. En una ganivetada, un tall amb dos centímetres de diferència pot conduir a la mort", va advertir. En aquest sentit, va recordar que la Guàrdia Urbana manté una intensa activitat preventiva de decomís d’armes blanques i que tots els vehicles patrulla disposen de detectors per localitzar-ne.
El responsable de Seguretat va assenyalar que durant concentracions multitudinàries com la revetlla s’intensifiquen els controls per retirar aquesta mena d’armes, tot i que va recordar que en una nit com la de Sant Joan "la gent també va a sopar i porta instruments per tallar el pa", de manera que s’ha d’actuar tenint en compte cada situació.
La nit va deixar a més 60 contenidors cremats, tal com van corroborar els Bombers de Barcelona, i va obligar a desplegar, com és habitual, un ampli dispositiu conjunt entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i la Policia Portuària.
L’alcalde Jaume Collboni va visitar juntament amb Batlle el centre de la Guàrdia Urbana a la platja del Bogatell. Batlle va recordar que "Barcelona té una infradotació de càmeres de videovigilància" i que s’està actuant per al desplegament de nous dispositius al front marítim.L’alcalde Jaume Collboni ha visitat junt amb Batlle el centre de la Guàrdia Urbana a la platja de Bogatell. Batlle ha recordat que "Barcelona té una infradotació de càmeres de videovigilància" i que ja s’està actuant per al desplegament de nous dispositius, també al front marítim, amb funció dissuasòria.
La revetlla també va deixar 70 tones de residus a les platges. La Guàrdia Urbana va començar a desallotjar a dos quarts de set del matí les platges de la Nova Icària, del Bogatell, de la Mar Bella, de la Nova Mar Bella i de Llevant, en una operació en què "es requereix molta paciència".La revetlla també ha deixat 70 tones de residus a les platges. La Guàrdia Urbana ha començat a desallotjar a les 6.30 del matí les platges de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant, en una operació en què "es requereix molta paciència", ha explicat Batlle.
Al cap de dues hores totes les platges estaven aclarides, cosa que va permetre treballar al dispositiu de neteja. Mentrestant, nombroses persones amb para-sols i preparades per banyar-se esperaven que la Guàrdia Urbana permetés l’accés a la sorra.A les 8.30 totes les platges finalment estaven aclarides, cosa que ha permès treballar al dispositiu de neteja. Mentrestant, nombroses persones amb para-sols i preparades per al bany esperaven que la Guàrdia Urbana permetés l’accés a l’arena.
26 intervencions
A l’Hospitalet de Llobregat, la Guàrdia Urbana va detenir dues persones, i els Bombers de la Generalitat i Protecció Civil van portar a terme 26 intervencions a la via pública per apagar diversos incendis. El de més calibre va ser un que es va declarar pocs minuts després de la una de la matinada en un balcó d’un quart pis del carrer Alegria.
El foc es va encendre en roba i en una caldera, i a la zona hi van anar set dotacions dels bombers. Durant la revetlla van cremar un total de 30 contenidors a tota la ciutat. La policia local va desallotjar una festa no autoritzada que havia sigut convocada per xarxes socials al parc de les Planes.A l’Hospitalet, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones, mentre que els Bombers de la Generalitat i Protecció Civil de l’Hospitalet han fet 26 intervencions a la via pública per apagar diversos incendis. El de més calibre ha sigut un incendi pocs minuts després de la una de la matinada en un balcó d’un quart pis del carrer Alegria. El foc s’ha pres en roba i una caldera, i han acudit a la zona sietem dotacions de bombers. Durant la revetlla han cremat a més un total de 30 contenidors a la ciutat. La policia local va abaixar una festa no autoritzada convocada per xarxes socials al parc de les Planes.
A Badalona, el carrer Gran Bretanya de Montigalà va tornar a ser punt de reunió d’un gran botellón. Tot i així, l’Ajuntament de la ciutat, que va desplegar per primera vegada unitats canines per prevenir el consum i venda de drogues, va considerar que va ser una de les revetlles més tranquil·les dels últims anys.A Badalona el carrer Gran Bretanya de Montigalà va tornar a ser punt de reunió d’un gran ‘botellon’. Tot i així, l’ajuntament, que ha desplegat per primera vegada unitats canines per prevenir el consum i venda de drogues, ha considerat que ha sigut una de les revetlles més tranquil·les dels últims anys.
Subscriu-te per seguir llegint
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines