Territori licita la reparació de la platja de Badalona
Les obres volen reconstruir d’emergència 219 metres del vial de servei a l’arenal de la Barca Maria, danyat per la borrasca Harry al gener.
Àlex Rebollo
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat obres de reparació d’emergència d’un tram de 219 metres del vial de servei de la platja de la Barca Maria de Badalona, per un import de 349.942 euros. "Repararem el tram que va patir una ruptura durant la borrasca Harry del mes de gener passat, que va provocar un fort temporal marítim amb onades que van superar els quatre metres", va recordar la consellera Sílvia Paneque. Les obres es liciten pel procediment d’emergència i el termini de presentació de les ofertes finalitzarà el 6 de juliol vinent.El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat obres de reparació d’emergència d’un tram de 219 metres del vial de servei de la platja de la Barca Maria de Badalona (Barcelonès), per un import de 349.942 euros. D’aquesta manera, "repararem el tram que va patir una ruptura durant la borrasca Harry del mes de gener passat, que va provocar un fort temporal marítim amb onades que van superar els quatre metres", ha recordat la consellera Sílvia Paneque. Les obres es liciten pel procediment d’emergència i el termini de presentació d’ofertes finalitza el 6 de juliol.
No va ser una borrasca més. L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el va definir al gener, quan va passar la tempesta, "el pitjor temporal que hagi arrasat el passeig marítim en tota la història documentada de la ciutat". "Tinc 58 anys i mai havia vist una destrossa tan tremenda, el passeig ha quedat inutilitzat", va assegurar el regidor. Les afectacions van ser de tal calat que van deixar Badalona incomunicada amb els municipis del Maresme. En els últims anys, les arenals badalonins han sigut alguns dels més afectats de l’àrea metropolitana per les pluges i l’onatge. El 2020, la borrasca Glòria també va partir en dos l’icònic Pont del Petroli de la localitat.No va ser una borrasca més. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el va definir al gener, quan va passar la tempesta, "el pitjor temporal que hagi arrasat el passeig marítim en tota la història documentada de la ciutat". "Tinc 58 anys i mai havia vist una destrossa tan tremenda, el passeig ha quedat inutilitzable", va assegurar el regidor. Les afectacions van ser de tal calat que van deixar Badalona incomunicada amb els municipis del Maresme. No va ser, no obstant, la primera vegada que els temporals marítims es van acarnissar amb Badalona. En els últims anys, els sorrals badalonins han sigut alguns dels més afectats de l’àrea metropolitana per les pluges i l’onatge i, el 2020, la borrasca Gloria també va partir en dos l’icònic Pont del Petroli de la localitat.
El temporal Harry de gener del 2026 va causar danys a les infraestructures municipals i supramunicipals a les platges de Badalona, especialment a la platja de la Barca Maria, el passeig marítim i el pas subterrani que connecta la primera línia de mar amb la ciutat. "Van resultar afectades totes les instal·lacions al subsol del vial, així com la infraestructura ferroviària de la línia R1 de Rodalies", recorda. Aquests danys van impossibilitar el recorregut a peu a la franja de costa entre Montgat i Badalona, així com accedir de manera segura a la platja. Com que aquest vial marítim protegeix de l’onatge la línia de tren R1, va quedar exposada a futurs temporals marins.Així, el temporal Harry de gener d’aquest 2026 va causar nombrosos danys a les infraestructures municipals i supramunicipals situades a les platges de Badalona, amb especial rellevància a la platja de la Barca Maria, el tram de passeig marítim que la recorre i el pas subterrani que comunica la primera línia de mar amb la ciutat. "Van resultar afectades totes les instal·lacions al subsol del vial, així com la infraestructura ferroviària de la línia R1 de Rodalies", recorda . Aquests danys van impossibilitar el recorregut a peu a la franja de costa, per davant de la línia de ferrocarril, entre les poblacions de Montgat i Badalona, així com accedir de forma segura a la platja d’aquesta zona. Com que aquest vial marítim protegeix de l’onatge la línia de tren R1, aquesta va quedar exposada a futurs temporals marins.
El caràcter urgent de les tasques s’explica "per la necessitat d’actuar amb la màxima celeritat al vial de servei, per garantir la seguretat de les persones i evitar l’agreujament dels danys davant nous possibles temporals marítims", va especificar la consellera Paneque. Les obres que ara es liciten en la restitució dels 219 metres de vial de servei afectats. Una vegada reparada, el passeig tindrà 4,5 metres d’ample i es compondrà de paviment de formigó armat de 20 centímetres d’espessor i una capa inferior de llast artificial de 30 centímetres d’espessor.El caràcter urgent de les tasques s’explica "per la necessitat d’actuar amb la màxima celeritat al vial de servei, per garantir la seguretat de les persones i evitar l’agreujament dels danys davant nous possibles temporals marítims", ha especificat la consellera Paneque. Les obres que ara es liciten en la restitució dels 219 metres de vial de servei afectats. Una vegada reparada, el passeig tindrà 4,5 metres d’ample i es compondrà de paviment de formigó armat de 20 centímetres d’espessor i una capa inferior de sahorra artificial de 30 centímetres d’espessor.
Territori especifica que en la part davantera del vial s’executarà un mur de formigó armat i a sobre d’aquest mur s’instal·larà un tallaonades, un element que dissiparà l’energia i l’ultrapassament de l’onatge, protegint el vial i el que queda al darrere.
També es contempla la reposició de l’enllumenat públic, les instal·lacions de subministrament d’aigua i l’execució de dues canalitzacions per a altres serveis. Una vegada adjudicades les obres, es preveu que es puguin executar en un termini aproximat de tres mesos. Els treballs haurien d’estar preparats per a la tardor, quan solen produir-se les primeres borrasques a la costa catalana.A més, Territori especifica que en la part davantera del vial s’executarà un mur de formigó armat i a sobre d’aquest mur s’instal·larà un tallaonades, un element que dissiparà l’energia i l’ultrapasament de l’onatge que arribi, protegint el vial i tot el que queda darrere. També es contempla la reposició de l’enllumenat públic, les instal·lacions de subministrament d’aigua i l’execució de dues canalitzacions per a altres serveis. Una vegada adjudicades les obres, es preveu que es puguin executar en un termini aproximat de tres mesos. És a dir, que els treballs haurien d’estar preparats per a la tardor, quan solen produir-se les primeres borrasques a la costa catalana.
Protecció d’instal·lacions
En un comunicat, el Departament de Territori recorda que la força del temporal va ocasionar una ruptura en un tram de 40 metres del col·lector de clavegueram de Llevant d’aigües residuals, que transcorre per aquest passeig adjunt a la platja afectada.
Aquest col·lector transporta les aigües residuals de Montgat i una part de Tiana fins a l’estació de tractament d’aigües residuals del Besòs i ja va ser restituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). "L’actuació que licita ara el Departament de Territori també incorpora la protecció amb esculleres d’aquest col·lector, que és compatible amb la posterior restitució del vial de servei", assenyala la Generalitat.En un comunicat, el Departament de Territori recorda que la força del temporal també va ocasionar una ruptura en un tram de 40 metres del col·lector de clavegueram de Llevant d’aigües residuals, que transcorre per aquest passeig adjunt a la platja afectada. Aquest col·lector transporta les aigües residuals de Montgat i una part de Tiana fins a l’estació de tractament d’aigües residuals del Besòs i ja ha sigut restituït per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). "L’actuació que licita ara el Departament de Territori també incorpora la protecció amb esculleres d’aquest col·lector, que és compatible amb la posterior restitució del vial de servei", apunta la Generalitat.
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