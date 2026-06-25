Homofòbia
Un de cada tres espanyols creu que els homosexuals no poden parlar de la seva orientació sexual a la feina
Un estudi del CIS revela mostres d’homofòbia en la societat, que contrasten amb l’acceptació que la majoria té cap a les diferents opcions sexuals
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Juan Fernández
L’homofòbia és una expressió de discriminació que, malgrat els avenços aconseguits en els últims anys en termes d’igualtat, continua molt present en la societat espanyola. És el que convida a pensar l’últim ‘Informe sobre diversitat sexual’ elaborat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i publicat aquest dijous, que assenyala que tres de cada quatre ciutadans, de totes les tendències i opcions sexuals, reconeixen haver sentit «insults» cap a persones del col·lectiu LGTBI, i més d’un terç (36,4% de la població) confessa haver presenciat «com han deixat de parlar o han aïllat alguna persona per ser d’aquest col·lectiu».
L’estudi del CIS, elaborat al llarg del mes de juny i publicat a escassos dies de la festa de l’Orgull LGTBI, que se celebrarà diumenge vinent dia 28, reflecteix que l’orientació sexual «continua sent un tabú per als espanyols». Així, el 35% dels ciutadans reconeixen que les persones homosexuals «no poden parlar amb naturalitat sobre la seva orientació sexual a la feina», i un 30% creu que aquesta situació es continua donant als centres d’estudi.
Aquesta discriminació s’accentua amb els transsexuals: gairebé la meitat dels enquestats (el 48,1%) reconeixen que les persones que han canviat de gènere no poden compartir amb sinceritat la seva diversitat sexual a la feina; el 42,9% opina el mateix sobre els centres d’estudi, i un 31,4% assegura que tampoc poden parlar amb naturalitat ni tan sols amb la seva família.
Mirada oberta
La percepció d’aquesta homofòbia latent en la societat contrasta amb la mirada oberta que la majoria de la població manifesta cap a les diferents opcions sexuals dels individus. Així, el 71,6% dels espanyols estan «molt o bastant d’acord» en el fet que reconèixer drets a les persones LGTBI beneficia el conjunt de la societat, tot i que tot seguit assumeixen que aquests drets estan en risc per a moltes persones d’aquest col·lectiu, principalment per a les persones transsexuals, seguides dels gais i de les lesbianes.
Un percentatge similar (77,8%) declara conèixer la setmana de l’Orgull per reivindicar els drets de les persones amb orientacions sexuals i identitats de gènere diverses, i gairebé vuit de cada deu tenen una imatge «positiva o molt positiva» d’aquesta festa reivindicativa. En els pròxims dies, comerços, institucions i balcons s’ompliran de banderes arc de Sant Martí, un emblema que transmet «un missatge positiu d’inclusió» a ulls del 70,5% de la població. No obstant, més de la meitat dels espanyols (53,6%) opina que l’ús d’emblemes en façanes d’edificis públics s’ha de limitar a les banderes institucionals.
D’altra banda, el 60% dels ciutadans declara que prefereix viure en una societat amb persones de diferent origen, cultura i religió, davant una minoria –no petita, del 30%– que diu sentir-se més còmoda tenint veïns amb el seu mateix perfil cultural, religiós i d’origen.
Desiguals davant la llei
Pel que fa a la sensació de discriminació que es manté en la societat, el 72% dels espanyols pensa que les lleis no s’apliquen a tots per igual, sinó que es té molt en compte la persona sobre la qual aquesta recau. Així, dos de cada tres ciutadans creuen que el que més discrimina una persona és «tenir pocs recursos econòmics», un 56,3% diu que es deu a «tenir determinades idees polítiques» i un 51,5% ho relaciona amb «ser d’origen estranger».
Preguntats per la relació entre els drets LGTBI i la política, el PSOE és vist per la societat com el partit que millor defensa aquests objectius (així ho creu el 40,9% de la població), seguit de Podem (27,9%) i Sumar (25,8%). Només el 5,8% dels espanyols pensa que el PP és el partit que millor defensa els drets d’aquest col·lectiu.
En aquest estudi, en el qual han participat 5.000 ciutadans, el 24,3% ha declarat que ha mantingut relacions sexuals amb entre cinc i deu persones en la seva vida, el 23,2% ho ha fet amb una sola persona, i l’11,1% manifesta haver tingut sexe amb entre 11 i 20 persones.
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