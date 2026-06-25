SISMES
Veneçolans a Espanya busquen els seus familiars després dels terratrèmols: «Ens diuen que les rèpliques no paren, estan tots en blanc»
La Diana, natural de Caracas, ha aconseguit localitzar tots els seus familiars i coneguts que resideixen a la zona afectada. Per a d’altres, la incertesa continua
Pablo Tello
Dos terratrèmols de magnituds 7,2 i 7,5 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Els sismes, separats per menys d’un minut, han afectat greument la zona de Caracas i altres regions del nord del país, i s’ha declarat l’Estat d’Emergència. De moment, les autoritats han informat, almenys, de 32 morts i 700 ferits, tot i que s’espera un augment de la xifra conforme continuen les tasques de rescat i ajuda internacional. A la Comunitat de Madrid viuen en el dia d’avui entorn de 200.000 veneçolans, la qual cosa converteix la regió en el principal nucli poblacional a Espanya i una de les concentracions fora d’Amèrica.
Molts d’ells, angoixats, miren de contactar amb familiars i amics que viuen allà així que van coneixent les notícies. Una d’elles és la Diana, productora audiovisual, que va arribar fa una dècada a Espanya. Acaba de fer l’última de les set trucades que tenia previstes a ties i cosins. «Estan tots bé. Estic emocionada perquè els meus amics no han tingut la mateixa sort. No han aconseguit localitzar les seves famílies», diu. Aprofitant que avui era el seu dia lliure, la veneçolana va desconnectar el mòbil entorn de les 23.30 de la nit i ha rebut la notícia a primera hora del matí.
«Tenia centenars de missatges preguntant per la meva família. M’ha fet un tomb al cor. Ha sigut com presenciar una pel·lícula de terror. He vist els edificis on jo vivia i treballava completament esfondrats. Al moment vaig trucar als meus familiars i, gràcies a Déu, tots estan fora de perill. Fa escassos minuts hi ha hagut una altra rèplica, a les 3.26 del matí. Estan en blanc, molt alarmats. A la meva tia la va agafar a l’ascensor del seu edifici, va sentir que es desprenia, però està bé», relata. La jove, amb la veu entretallada, assegura no voler encendre la televisió per la duresa de les imatges: «La xifra de morts serà incalculable».
«No responen»
Per al Javier, que resideix a Madrid des de fa vuit anys, assabentar-se’n al moment va suposar un pic d’ansietat. «Els meus familiars m’ho retransmetien en directe. Em deien que hi havia una tremolor molt forta. En la història de Veneçuela mai s’havia registrat un terratrèmol així. Vaig començar a trucar a altres oncles i cosins que no contestaven i, al llarg de la nit, he anat podent localitzar-los. No obstant, alguns dels meus amics no responen als missatges. Viuen al poble adjacent a l’epicentre. La meva germana va quedar atrapada en un edifici i les portes no s’obrien. Si l’obrien, l’edifici es podia esfondrar. Per sort, van aconseguir treure-la», explica.
La preocupació pels que encara no han pogut localitzar no cessa. El Javier espera que es tracti d’un problema de subministrament elèctric: «L’espera es fa eterna i les imatges són apocalíptiques. Vull ajudar però no sé com. No sé si agafar un vol cap allà i ajudar. Estic bloquejat», confessa. El Luis es va assabentar de la catàstrofe de matinada i immediatament va trucar als seus pares. Afortunadament viuen a la ciutat de Maracaibo, on gairebé no hi va haver afectacions: «Només una lleu sensació de tremolor». El Mario també està desesperat. Va rebre una trucada passada la mitjanit i no va trigar a comunicar-se amb la seva mare, resident d’un poble a 20 minuts de la capital: «L’edifici ha patit bastants danys. El meu oncle, de 76 anys i amb problemes de mobilitat, viu a la zona nord de Caracas i no en tenim notícies». El seu fill, que viu al Canadà, està desesperat.
L’Adriana, veïna de Caracas, no aconsegueix agafar el son. «Són les 3.46 de la matinada. Soc a Baruta, més protegits que a la zona nord de Caracas. Ha sigut estrepitós, espantós, terrible. Els edificis es movien, els arbres també. Vam haver de protegir-nos sota les portes. Miralls, marcs, gerros, van quedar trencats. El primer es va sentir bastant fort, però el segon va arrencar d’una manera molt més dràstica. Estàvem marejats. Visc en una sisena planta i la força del cop ens va atrapar d’una manera impressionant. Vaig haver d’ajudar alguns veïns grans, que cridaven terroritzats. Va ser dantesc», explica.
Municipis com San Bernardino, València o Alacant han quedat destrossats. «La tremolor era horitzontal. Immediatament vaig cridar i vaig sentir com les finestres es movien», afegeix, afligida pel seu país. «Els últims 27 anys han sigut un calvari polític. Tinc referència de dues persones que eren a La Guaira, a l’edifici Aguja Azul, de set pisos. Estaven treballant quan l’edifici es va desplomar. Van quedar ferits, però van poder sortir amb vida. Alguns amics dels meus fills anaven amb cotxe i van quedar atrapats al túnel de l’autopista», lamenta. L’Adriana vaticina «més de 30.000 morts». «Ascendirà, és una xifra preliminar».
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