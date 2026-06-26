Els plets civils poden arribar a tardar fins a 12 anys a resoldre’s
El president de l’Audiència de Barcelona adverteix que els tribunals civils estan "superats" pels 40.000 assumptes en tràmit i que la càrrega de treball és un 178% superior a la fixada pel CGPJ.
J. G. Albalat
Els plets civils per préstecs, hipoteques, clàusules abusives, desnonaments i targetes de crèdit poden tardar fins a 12 anys a resoldre’s. El tap més gran es produeix al Tribunal Suprem, on els casos es mantenen una mitjana de set anys, però també a l’Audiència de Barcelona, on les sentències dels recursos es dicten en uns tres anys. La tramitació al Jutjat de Primera Instància abasta dos anys. Així ho va assegurar el president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, durant la presentació de la memòria d’aquest òrgan judicial corresponent al 2025.Els plets civils per préstecs, hipoteques, clàusules abusives, desnonaments i targetes de crèdit poden tardar fins a 12 anys a resoldre’s. El tap més gran es produeix al Tribunal Suprem, on els casos es mantenen una mitjana de set anys, però també a l’Audiència de Barcelona, on les sentències dels recursos es dicten en uns tres anys. La tramitació al jutjat de primera instància inclou dos anys. Així ho ha assegurat aquest dijous el president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, durant la presentació de la memòria d’aquest òrgan judicial corresponent al 2025.
La saturació de la justícia no va disminuir l’any passat i els assumptes pendents es continuen acumulant en les 11 seccions civils de l’Audiència de Barcelona, on els magistrats suporten una càrrega de treball un 178% superior a la que fixa el mòdul del Consell General del Poder Judicial (CGPJ): la mitjana de casos que ingressen és de 556 per jutge, quan el Poder Judicial en marca 200. "Aquests retards estan repercutint en el dia a dia de la gent", va remarcar Recio.La saturació de la justícia no va disminuir l’any passat i els assumptes pendents continuen acumulant-se en les 11 seccions civils de l’Audiència de Barcelona, on els magistrats suporten una càrrega de treball un 178% superior a la que fixa el mòdul del Consell General del Poder Judicial (CGPJ): la mitjana de casos que ingressen és de 556 per jutge, quan el Poder Judicial marca 200. "Aquests retards estan repercutint en el dia a dia de la gent", ha remarcat Recio.
Recio va posar especial èmfasi en la situació per la qual passen les seccions civils de l’Audiència de Barcelona, que resolen els assumptes que més afecten els ciutadans i els consumidors. En aquests tribunals es va produir el 2025 un increment en l’ingrés de casos, al passar de 22.673 el 2024 a 27.869 el 2025. Tot i que es van resoldre més demandes d’un any a l’altre –16.333 el 2024 i 18.141 el 2025–, les causes en tràmit també van augmentar: 29.751 el 2024 i 40.138 el 2025. Aquest tribunal, en paraules de Recio, està "superat". Recio ha posat especial èmfasi en la situació per la qual passen les seccions civils de l’Audiència de Barcelona, que, en les seves paraules, resolen els assumptes que més afecten els ciutadans i els consumidors. En aquests tribunals es va produir el 2025 un increment en l’ingrés d’assumptes, al passar de 22.673 el 2024 a 27.869 el 2025. I, tot i que s’han resolt més demandes d’un any a l’altre –16.333 el 2024 i 18.141 el 2025–, les causes en tràmit també han augmentat: 29.751 el 2024 i 40.138 el 2025. Aquest tribunal, en paraules de Recio, està "superat".
Aquesta càrrega de feina suposa un retard d’uns tres anys en la resolució dels conflictes, una situació que es pot agreujar perquè aquest any continua creixent l’entrada d’assumptes. Per resoldre els 40.138 assumptes en tràmit es necessitarien tres anys sense noves entrades, una cosa impossible, ja que es preveu que al final de l’any hi hagi 50.000 casos pendents. Per això el president de l’Audiència reclama reforçar aquest òrgan judicial, que compta amb 56 jutges, amb 16 més per al 2026, tot i que s’hauria de doblar la plantilla. Aquesta càrrega de feina suposa un retard d’uns tres anys en la resolució dels conflictes, una situació que pot agreujar-se perquè aquest any continua creixent l’entrada d’assumptes. Per poder resoldre els 40.138 assumptes en tràmit es necessitarien tres anys sense que es registrin noves entrades, una cosa totalment impossible, ja que la previsió és que al final de l’any hi hagi 50.000 casos pendents. Per això el president de l’Audiència reclami reforçar aquest òrgan judicial, que compta en l’actualitat amb 56 jutges, amb 16 més per a aquest 2026, tot i que, al seu entendre, s’hauria de doblar la plantilla.
Les peticions de reforç han sigut denegades de manera "sistemàtica", sota l’argument de la "insuficiència" de recursos econòmics per incrementar les places a les seccions civils, segons va explicar Recio. En l’horitzó només s’entreveu un augment de vuit jutges quan sigui aprovat un reial decret, una quantitat que "és insuficient", segons l’opinió del president de l’Audiència.Les peticions de reforç han sigut, ara per ara, denegades de manera "sistemàtica", sota l’argument de la "insuficiència" de recursos econòmics per incrementar les places en les seccions civils, segons ha explicat Recio. En l’horitzó només s’entreveu un augment de vuit jutges quan sigui aprovat un reial decret, una quantitat que "és insuficient", segons l’opinió del president de l’Audiència.
Les possibles solucions per alleugerir el col·lapse són les comissions de serveis, potenciar la mediació, modificar la llei per rebutjar de ple les demandes que siguin "manifestament infundades", incrementar la quantia de les reclamacions econòmiques de 3.000 euros a 6.000, o reformar les regles per limitar l’extensió dels recursos, com passa al Tribunal Suprem.Les possibles solucions per alleugerir el col·lapse són les comissions de serveis – suport d’altres jutges –, potenciar la mediació, modificar la llei perquè es puguin rebutjar de ple les demandes que siguin "manifestament infundades", incrementar la quantia de les reclamacions econòmiques –de 3.000 euros a 6.000– o reformar les regles per limitar l’extensió dels recursos, com passa al Tribunal Suprem.
Primera instància i família
Només s’ha constatat una lleu millora als jutjats de primera instància –civil– de la província, sense comptar els de Barcelona ciutat. En aquests òrgans judicials, els assumptes en tràmit van baixar de 61.540 a 56.571, i es va reduir l’acumulació al resoldre’s més assumptes dels que ingressen. El mateix passa als jutjats de família, on es va passar de 5.390 assumptes en tràmit el 2024 a 4.123 el 2025.Només s’ha constatat una lleu millora als jutjats de primera instància – civil – repartits per la província, sense comptar els que són a Barcelona ciutat. En aquests òrgans judicials, els assumptes en tràmit han baixat de 61.540 a 56.571, reduint-se l’acumulació al resoldre’s més assumptes dels que ingressen. El mateix passa als jutjats de família, on s’ha passat de 5.390 assumptes en tràmit el 2024 a 4.123 el 2025.
Als jutjats de violència contra la dona, les xifres són diferents i es produeix un petit creixement dels processos en tràmit: 6.910 el 2024 i 7.278 el 2025. El mateix passa als jutjats d’instrucció, on els assumptes en tràmit han augmentat (29.395 el 2024 i 33.932 el 2025), i als jutjats mixtos d’instrucció i civils que hi ha en algunes poblacions (51.299 el 2024 i 55.008 el 2025).
En total, el president de l’Audiència de Barcelona reclama la incorporació aquest any d’un mínim de 118 jutges a la província de Barcelona.
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona
- Mor Salomó Marquès, el pedagog que va rescatar la memòria dels mestres exiliats
- Roben una bicicleta de 14.000 euros a Girona