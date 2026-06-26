A la Serralada de Marina
Detingut un home per l’incendi a Tiana que obliga a confinar quatre municipis
Els Bombers han mobilitzat 31 dotacions i també s’han registrat talls de llum en algunes zones d’Alella
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Incendis forestals a Catalunya i Espanya, en directe: última hora dels focs actius avui
David López Frías
Els Bombers de la Generalitat treballen per apagar un incendi que aquesta vegada ha afectat els municipis de Tiana i Montgat, ubicats a la comarca del Maresme (Barcelona), i que ha deixat una columna de fum visible des de diversos quilòmetres al voltant.
Amb un total de 23 dotacions terrestres i vuit d’aèries, estan treballant per controlar el foc, que s’estaria propagant per les muntanyes que uneixen les localitats de la Serralada de Marina des que han rebut l’avís a les 10.45 hores. Consultada per EL PERIÓDICO, una font policial ha assegurat que la principal hipòtesi és que s’investiga com un incendi provocat per un presumpte piròman, que ja hauria sigut detingut pels Mossos d’Esquadra.
Ordre de confinament
Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils per demanar el confinament de la urbanització Colònia Bosc i l’alberg la Conreria, que després ha ampliat als municipis de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles i Martorelles. L’incendi s’ha declarat a la zona pròxima al poliesportiu local, la zona del camp de futbol i l’institut de Tiana, que han quedat restringits.
A més de les restriccions d’accessos, el foc ha causat també talls de llum en gran part del municipi d’Alella, les urbanitzacions del qual també queden connectades per la mateixa muntanya incendiada. El 112 ha rebut més de 250 trucades per aquest incident.
Al següent mapa és possible consultar els incendis a temps real que hi ha actius a Catalunya.
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