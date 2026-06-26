L’AP-7 estrena un control pioner de camions i busos
La nova tecnologia pot detectar si un vehicle pesant té assegurança, porta l’ITV caducada o va passat de càrrega sense necessitat d’aturar-lo.
David López Frías
"Qui ens havia de dir que transformaríem els antics peatges en aquests punts de control de vehicles pesants, amb una tecnologia tan avançada i en benefici de la ciutadania". Així s’expressava ahir Sílvia Paneque, consellera de Territori, durant la presentació d’un projecte pioner a Espanya: la xarxa d’estacions de control i anàlisis del transport de viatgers i mercaderies per carretera; un sistema intel·ligent que permetrà detectar irregularitats de camions i autocars de manera remota i en temps real, sense necessitat d’aturar-los. Amb això, el Govern aspira a millorar la seguretat en vies com l’AP-7, l’artèria més gran del litoral mediterrani, per la qual circulen diàriament més de 20.000 camions.
El projecte, en què s’han invertit 4,4 milions d’euros, implementa la tecnologia més nova de tota la xarxa viària espanyola. Seran vuit punts de control instal·lats en antics peatges: set a l’AP-7, des de la Jonquera (l’Alt Empordà) fins a Vila-seca (el Tarragonès) i un a la C-33 a la Llagosta (el Vallès Oriental). L’acte de presentació ha tingut lloc precisament a l’antic peatge de Martorell (el Baix Llobregat).
¿En què consisteix ben bé aquest projecte? Totes les estacions estan formades per un arc instal·lat sobre la calçada i equipat amb sensors, càmeres, sistemes de pesatge dinàmic i connexió a bases de dades. Aquest conjunt d’eines permet identificar selectivament els vehicles amb més probabilitat d’incomplir la normativa, i així s’augmenta l’eficàcia dels controls i es redueixen riscos a la xarxa viària.
Així, per exemple, les càmeres, molt semblants als radars, permetran llegir les matrícules. Immediatament, el sistema les identificarà i oferirà diversos resultats, com si el vehicle pesant té assegurança o la ITV caducada. Aquests mateixos sensors podran accedir als tacògrafs dels camions. "Tots els camions que fan rutes internacionals estan obligats a portar tacògrafs de segona generació", van apuntar els Mossos. El tacògraf de segona generació revela immediatament totes les dades que ha de saber la policia: a quines velocitats ha arribat el vehicle, quanta estona fa que circula o quant ha durat cada descans obligatori.
A més, unes plataformes a l’asfalt podran determinar el pes que té qualsevol vehicle que hi passi per damunt, fins a 200 quilòmetres per hora. Permetrà saber immediatament si algun camió circula passat de càrrega.
En cas que es detecti que un dels camions infringeix alguna norma, el sistema envia la informació immediatament als Mossos i també envia un missatge als plafons lluminosos rotatius de la via. Aquests mateixos on s’avisa els conductors que hi ha un radar o una avaria pròxima. Hi apareixerà la matrícula del camió que incompleix les normes. Seran dos plafons consecutius els que indicaran al camioner que s’ha d’aturar. Al mateix temps, una patrulla dels Mossos es dirigirà cap a l’infractor per aturar la seva marxa en un espai segur i prendre les mesures necessàries.
En marxa parcialment
El sistema ja funciona de manera parcial. La bàscula que mesura el pes i les càmeres que llegeixen els tacògrafs ja són operatives. Falta el lector de matrícules, però a la conselleria han explicat que ja es treballa perquè el sistema funcioni completament com més aviat millor. No es van donar terminis, però s’espera que aquesta part també entri en funcionament abans que no acabi l’any.
¿On són els vuit punts de control? A l’antic peatge de la Jonquera, en sentit sud, i en el de la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord i sud. Al de Martorell també hi ha punts de control en tots dos sentits. Tanca la xarxa pel sud Vila-seca, igualment situat a l’antic peatge i que també controlarà tots dos sentits de la marxa. La vuitena estació és a la C-33, a la Llagosta, en sentit nord.
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