El Tema del Diumenge explora com afronten l’estiu les xarxes
El Periódico
L’estiu ha començat i, amb el començament de l’estació més calorosa de l’any, arriben les aglomeracions a les platges, als festivals musicals, a les festes patronals o en fenòmens com l’eclipsi tan extraordinari que es podrà veure aquest mes d’agost. S’espera que una gran majoria de ciutadans estarà preparada, amb el mòbil a la mà, per fer fotos, enregistrar vídeos o parlar per telèfon. Davant d’això, Nodos, la iniciativa d’EL PERIÓDICO sobre la indústria de la tecnologia digital i les telecomunicacions, se centrarà en com es prepara la xarxa per atendre amb plenes garanties tots aquests esdeveniments. Per exemple, ¿com aconsegueix suportar els enormes pics de demanda que es concentren en pocs minuts o en segons?
A més, també s’oferirà una perspectiva general de la temporada turística d’enguany, per ressaltar quines són les destinacions preferides pels estiuejants.
Festivals i Baleària
D’altra banda, el suplement Entendre-hi més se centrarà en els festivals d’estiu que es desplegaran en el conjunt de la província de Barcelona. Mig centenar d’espectacles portaran la cultura als barris de diversos municipis, des de finals de juny fins als últims dies de l’agost. Del Vida de Vilanova i la Geltrú al Nosaltres de Mataró, EL PERIÓDICO repassarà les propostes teatrals i d’arts visuals i ho farà juntament amb alguns dels seus protagonistes.
Finalment, el suplement Actius posarà el focus en la naviliera valenciana Baleària, que es mostra disposada a competir amb les grans companyies de transport de passatgers i mercaderies gràcies a l’adquisició de la canària Armas. Així, el volum de negoci del grup valencià ha crescut un 33%, fins a arribar a 1.000 milions d’euros anuals.
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