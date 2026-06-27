Previsió meteorològica
La calor no afluixa a Catalunya en espera d’un canvi de temps aquest diumenge: inestabilitat i tempestes
Aquest diumenge, la dorsal anticiclònica es retirarà, fet que provocarà un augment de la inestabilitat i tempestes a partir del migdia.
El Periódico
Les altes temperatures, amb màximes de fins a 38 ºC en alguns punts de Ponent i el Prepirineu, es mantenen aquest dissabte a Catalunya, amb avís per calor a Barcelona, Girona i Lleida, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Unes temperatures que no es normalitzaran, almenys, fins a l’inici de juliol, segons prediu el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). No obstant, aquest diumenge la dorsal anticiclònica es retirarà, fet que provocarà un augment de la inestabilitat i tempestes a partir del migdia.
Aquest dissabte estarà marcat per un cel serè i poc ennuvolat més enllà d’alguns núvols prims que mantindran unes temperatures màximes semblants a les dels últims dies, entre els 30 i els 36 graus.
Arribada d’un tàlveg
Serà diumenge que, malgrat que no s’esperen grans canvis als termòmetres, augmentarà la inestabilitat. A partir del migdia augmentarà la nuvolositat a tot el territori i s’esperen xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, especialment al sector occidental. Les precipitacions seran d’intensitat entre feble i moderada, tot i que puntualment abundant al Pirineu. Aniran acompanyades de temporal i calamarsa, també de fang.
Aquest canvi de temps es deu a l’arribada d’un tàlveg d’aire fred, explica el MeteoMuntanya, fet que afavorirà la convecció i provocarà aquests xàfecs i tempestes que poden ser destacables al Pirineu. «Cal esperar un escenari de ruixats especialment centrats al nord i a l’oest del Pirineu, que, per tant, han d’afectar sobretot sectors de l’Aran, el nord del Pallars, la Ribagorça, Andorra, la Cerdanya i l’extrem nord del Ripollès», exposen.
Aquests xàfecs es podrien repetir durant la nit de diumenge a dilluns i podrien tenir continuïtat durant la setmana que ve, de manera que aquest diumenge, especialment a la muntanya, convé extremar les precaucions.
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