violència
El carrer és el principal escenari de discriminació LGTBI-fòbica
Àlex Rebollo
La majoria de discriminacions per qüestions LGTBI-fòbiques a Catalunya el 2025 van passar al carrer (25,4%) o en l’àmbit laboral (14,8%). Aquesta és una de les principals conclusions que presenta l’últim informe anual que elabora l’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia de Catalunya i que es va presentar ahir, coincidint amb el primer dia del mes de l’Orgull del 2026. Els responsables de l’estudi expliquen que és habitual que la majoria d’incidències ocorrin a la via pública, però destaquen que l’augment de les incidències en el treball constitueixen "un dels resultats més rellevants del 2025" i posa de manifest "la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció i garantia de drets" en els entorns professionals.
Preguntat per aquesta qüestió, Albert Carrasco, coordinador de la secció juridicoadministrativa de l’Observatori, va explicar que la majoria de situacions en aquest àmbit que arriben a l’Observatori són casos d’assetjament de companys o càrrecs superiors i en els quals les víctimes es troben que no tenen accés al protocol específic per a aquests casos, ja sigui perquè directament l’empresa no l’ha elaborat o perquè els treballadors no saben que existeixen. "Activar la denúncia per canals interns és complicat, provar l’assetjament també, perquè és difícil recollir proves si no hi ha res escrit o gravat. Encara no hem tingut cap cas en què la denúncia hagi culminat en una reparació integral".
Si als carrers i places s’hi afegeixen altres espais de concurrència pública, com ara hospitals o biblioteques, entre d’altres, aquests agrupen un 44,1% del total d’actes discriminatoris per motius LGTBI. Amb tot, la suma de casos registrats en espais privats o virtuals supera, per primera vegada, els produïts a l’espai públic, un fet que "suggereix una progressiva diversificació dels contextos en els quals es manifesta la LGTBI-fòbia".
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