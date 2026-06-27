cita ciclista
Catalunya reforçarà amb 4.500 policies la seguretat del Tour
Uns 3.600 agents dels Mossos i 900 més d’una vintena de policies locals es desplegaran per les tres etapes de la cursa.
Gerardo Santos
La dimensió del dispositiu especial de seguretat i de mobilitat que comporta el primer Grande Départ del Tour de França a Catalunya s’explica per la magnitud de les xifres que el componen: més de 350 quilòmetres de carreteres interurbanes tancades, centenars de milers de persones que s’acostaran a veure el pas dels ciclistes i uns 4.500 agents de policia (uns 900, d’una vintena de policies locals) desplegats en les tres etapes de la gran carrera ciclista, que recorrerà 64 municipis catalans els dies 4, 5 i 6 de juliol. El detall de l’operatiu ho han explicat aquest divendres al matí la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el conseller d’Esports, Berni Álvarez.
La complexitat de l’operatiu queda marcada pel fet que s’ha fet un treball previ "transversal" que ha implicat 13 dels 16 departaments del Govern, les diputacions de Tarragona, Barcelona i Girona, així com al Govern. Malgrat que la visita del Papa a Catalunya és el referent més recent d’un gran dispositiu de seguretat, la consellera Parlon ha apuntat que "l’operativa no és comparable", ja que en el cas del Tour "està més centrada a assegurar la mobilitat, amb un dispositiu preparat per donar resposta a les situacions que es puguin succeir".
De fet, uns 1.500 dels efectius policials desplegats s’encarregaran de funcions vinculades a la mobilitat. Hi participaran, a més dels agents dels Mossos de les Unitats de Seguretat Ciutadanes, efectius de Trànsit, ARRO, Brigada Mòbil, la unitat canina, els Tédax, i el Grup Especial d’Intervenció, entre d’altres, "per garantir la seguretat integral de la prova, prevenir accidents i donar una resposta immediata davant qualsevol eventualitat". El centre de coordinació operativa (CECOR) estarà activat a la central d’Egara de la policia catalana i gestionarà la feina de les guàrdies urbanes, del Servei Català de Trànsit, de Protecció Civil, del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i del cos de Bombers de la Generalitat. A més, helicòpters i drons policials vigilaran des de l’aire un espai aeri que quedarà regulat i restringit per a aeronaus autoritzades.
Si bé, com ha recordat el conseller Álvarez, "Catalunya és territori ciclista" i són moltes les carreres d’aquest esport que acullen, estiu rere estiu, les carreteres del país, en el cas del Grande Départ del Tour tot es multiplica. Per començar, el temps que estaran tallades les vies per on passarà la carrera, que si en el cas de, per exemple, la Volta a Catalunya, sol ser d’una mica més d’una hora, per a la ronda gal·la seran més de quatre hores. Com ha assenyalat el cap de Planificació de Dispositius dels Mossos d’Esquadra, Joan Salamaña, "la caravana publicitària passa dues hores abans dels ciclistes, formada per uns cent vehicles", cosa que obliga les autoritats a ampliar les restriccions. L’intendent Salamaña va indicar que el nivell d’amenaça terrorista continuarà sent de quatre sobre cinc. El dispositiu policial se centrarà tant en les sortides com en les arribades de les etapes, així com en els punts en els quals s’espera més afluència de persones. Preguntada sobre la possibilitat que es repeteixin les protestes propalestines que ja van marcar la passada edició de la Vuelta a Espanya, la consellera Parlon ha apuntat que no s’espera aquest tipus de manifestacions.
Afectacions a la mobilitat
Inevitablement, el pas de la carrera comportarà importants afectacions a la mobilitat, que variaran en cada una de les dues etapes interurbanes per terres catalanes. La primera, el diumenge 5 de juliol, de Tarragona a Barcelona i la segona, el dilluns 6, de Granollers fins a la frontera. La principal diferència rau que la primera tindrà lloc un dia festiu i recorrerà bona part del litoral, amb el consegüent perjudici per a aquells que vulguin passar diumenge a la platja; mentre que la de dilluns es desenvolupa en un dia feiner, i es localitza en una zona amb abundància d’empreses i polígons d’activitat econòmica, com són les comarques d’Osona o el Ripollès.
Així, diumenge, en una etapa considerada de "mobilitat horitzontal i estival", seran complexos els desplaçaments amb origen o destinació a la costa entre Tarragona i Barcelona. A l’etapa següent, de Granollers a França, la cursa bloquejarà els moviments est-oest.
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