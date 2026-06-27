violència contra la dona
La fiscalia investiga un bomber de la Zona Franca per violació
Les indagacions han de determinar si va existir o no agressió sexual i si es va produir dins o fora de les instal·lacions del cos. La víctima es va despertar el dia 7 de juny al cotxe del sospitós.
Germán González
La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació contra un bomber per una presumpta agressió sexual comesa el diumenge 7 de juny. La víctima es va despertar aquell matí desorientada al parc de bombers de la Zona Franca, dins del vehicle particular del sospitós, per la qual cosa va alertar els serveis d’emergència, que van treure-la del cotxe.
Els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar la víctima a l’Hospital Clínic, ja que va afirmar que havia patit una agressió sexual però que no recordava gairebé res, únicament que la nit anterior havia estat amb l’acusat i que havien consumit drogues i alcohol. Una patrulla de la Guàrdia Urbana també es va desplaçar al parc de bombers per instruir les diligències oportunes.
La investigació de la Fiscalia de Barcelona ha de determinar si va existir o no violació i si es va produir dins o fora de les instal·lacions dels bombers a la Zona Franca. L’acusat entrava de servei a les 08.00 hores i va accedir amb el seu vehicle al parc, acompanyat de la dona. Ell se’n va anar a treballar i ella es va quedar dormint fins que es va despertar i va alertar el 112.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona va denunciar el sospitós a la fiscalia, que ara ha iniciat una investigació. Bombers de Barcelona va obrir un expedient disciplinari al bomber, de manera que està suspès cautelarment de feina i sou. El treballador va entrar fa dues promocions al cos.
A més, la Guàrdia Urbana ha obert una informació reservada per saber què va passar exactament aquella nit, tant la presumpta agressió sexual com que la dona entrés a les instal·lacions sense que ningú sabés res.
En aquest sentit, el bomber va contravenir la normativa que impedeix deixar entrar persones alienes al cos a un recinte restringit, segons van indicar des de l’Ajuntament. També estudien si es van consumir drogues i alcohol dins del recinte.
Cas d’"extrema gravetat"
A l’esclatar el cas, el tinent d’alcaldia de Seguretat, Prevenció Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, va remarcar l’"extrema gravetat" de la denúncia i que per això el consistori va actuar "amb la màxima determinació, garantint en tot moment el respecte als procediments establerts". A més, l’Ajuntament també estudia personar-se com a acusació popular en cas que la denúncia acabi en un jutjat i que oferiran assistència a la víctima "per a tot el necessari".
Batlle va explicar que no es pot concretar on ni quan hauria tingut lloc la presumpta agressió sexual, més enllà d’emmarcar-ho a la matinada del 7 de juny, i que la dona va entrar dins del cotxe del bomber quan va accedir al parc per treballar diumenge al matí. Va acabar el seu torn dilluns 8 de juny a primera hora.
Assumptes interns
No obstant, la denúncia ha anat més enllà del procediment penal obert per la fiscalia. L’Ajuntament ha adoptat una sèrie de mesures "per preservar l’honorabilitat del cos de bombers i el conjunt dels seus membres" com crear una unitat deontològica i d’assumptes interns dins del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, redactar un projecte d’instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs de bombers de la ciutat i revisar les actuals normes de convivència operatives als recintes.
Dins d’aquesta revisió, l’Ajuntament preveu reformar la instrucció sobre visites als parcs de bombers, insistir en la prohibició de consum d’alcohol als recintes i també repassar les matèries de contingut deontològic per als cursos d’accés i promoció al cos. El cap del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCEIS), Sebastià Massagué, va assenyalar que seran "intransigents" davant les conductes que vagin contra "la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi" del cos.
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