investigació judicial
La terapeuta dels Andic no figura en l’escola de psicòlegs
Com que no està col·legiada, serà difícil que pugui emparar-se en el secret professional en la declaració davant la jutge dimarts vinent.
J. G. Albalat
La declaració de la terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt,ha creat expectació pel dubte de si pot emparar-se o no al seu secret professional, tal com ja va fer al seu dia davant els Mossos d’Esquadra. La psicoanalista, igual com la seva germana, ha sigut citada per la jutge per a dimarts vinent en relació amb la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de desembre del 2024 a Montserrat’. El fill de l’empresari, Jonathan, està investigat per un presumpte delicte d’homicidi.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, aquesta terapeuta no està col·legiada a Espanya com a psicòloga, per la qual cosa, d’entrada, no pot exercir com a tal, segons marca la legislació. El seu rastre és pràcticament nul a internet. Per la seva banda, a la seva targeta de visita es presenta sol com a "psicoanalista". Per la seva banda, la web del Grup Estena, especialitzat en medicina natural i benestar emocional, la defineix com a "metge, psicòloga i psicoanalista". El nom i cognom de Julia Lüderwaldt, però, no consten en els col·legis professionals de psicòlegs d’Espanya, tampoc en els de metges, i podria suposar una infracció administrativa i comportar sancions econòmiques si realment ha exercit de psicòloga. A Espanya les persones sense formació en psicologia no poden diagnosticar ni tractar trastorns emocionals o mentals.
Llavors, sense estar col·legiada, ¿pot acollir-se al secret professional com ja va fer al seu dia quan va ser citada per la policia catalana? D’entrada, es pot dir que l’article 418 de la llei d’enjudiciament criminal permet al professional de la psicologia negar-se a declarar per deure de confidencialitat. No obstant, això no exclou que, en funció de les circumstàncies concretes del cas, l’autoritat judicial pugui ponderar el secret professional. Com a terapeuta, Lüderwaldt té el deure de confidencialitat respecte al que li explica un client. Tanmateix, com que no està col·legiada, serà més difícil que es pugui emparar en el secret professional.
La vídua i un excursionista
Aquest dimarts – a més de la germana de Julia Lüderwaldt, que podria haver participat en la teràpia familiar – també està citada a declarar la vídua d’Isak Andic, Estefania Knuth, que va relatar a la policia la conflictivitat entre pare i fill. També ho farà un dels dos excursionistes que van auxiliar el fill del magnat de la moda després de la caiguda mortal.
Els investigadors creuen que la intervenció de la terapeuta en el conflicte familiar entre pare i fill és important per aclarir l’assumpte i esbrinar si Jonathan va expressar animadversió pel progenitor fins al punt que pogués llevar la vida a l’empresari.
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