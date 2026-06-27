seguretat
La Urbana disposarà de pistoles tàser abans d’un any
Jordi Ribalaygue
El PSC, Junts, El PP i Vox s’han aliat aquest divendres en el ple municipal per comprometre’s a desencallar l’adquisició de les pistoles elèctriques a la Guàrdia Urbana, un objectiu que l’alcalde Jaume Collboni es va plantejar després d’iniciar el seu mandat fa tres anys i que s’ha encallat fins ara. Els populars han presentat una proposició al respecte durant la sessió plenària. Ha tirat endavant després que els conservadors acceptessin modificar-la per pactar-la amb els socialistes i sumar el recolzament dels nacionalistes i l’extrema dreta, mentre que Barcelona en Comú i ERC s’hi han oposat. La moció aprovada consagra que les primeres armes capaces de paralitzar una persona durant uns segons mitjançant una descàrrega elèctrica s’incorporin al cos abans que finalitzi el mandat present. Acaba just d’aquí a un any, després de les eleccions municipals de maig del 2027.
El govern socialista va preveure dotar la policia local de Barcelona d’una partida inicial de 22 pistoles tàser a partir de la primavera del 2025. No obstant, el reglament que ha d’empararar l’ús dels dispositius va anar demorant-se i va acabar avortant-se al ser rebutjat el juny del 2025. Llavors, l’ordenament va sumar l’oposició de Barcelona en Comú i ERC, detractors de les tàser, i també de Junts. A diferència dels Comuns i els republicans, els postconvergents són favorables a aquest tipus d’armament, però el seu líder, Jordi Martí, va condicionar el seu recolzament al fet que el codi d’ús fos consensuat amb els sindicats policials.
La qüestió de les tàser ha reflotat arran que Martí hagi sigut elegit alcaldable de Junts. Collboni va suggerir aquesta setmana reprendre el debat arran de l’elecció de Martí, partidari de les pistoles elèctriques, per obtenir el suport dels postconvergents perquè un reglament d’ús dels dispositius entri en vigor. És el pas previ imprescindible abans d’abordar la compra de les pistoles.
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