Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
DesigualtatMorts per calorManel DuesoHostal dels ossosAdjudicació TruffautVeneçuelaMundial futbol
instagramlinkedin

Veneçuela eleva a 1.430 les persones mortes pels terratrèmols

La xifra de ferits se situa en 3.238 i hi ha més de 3.000 famílies en refugis

Membres de l'equip de rescat d'El Salvador en arribar a Veneçuela després dels dos terratrèmols registrats al nord del país

Membres de l'equip de rescat d'El Salvador en arribar a Veneçuela després dels dos terratrèmols registrats al nord del país / x

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha informat que el nombre de persones mortes pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides, s'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2 i que han estat reubicades en refugis.

6 espanyols morts

El ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fonts del ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular, que es poden consultar a les xarxes socials del ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin.

Via: Regió7

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents